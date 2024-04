Polens Regierung baut Macht in Regionen aus Wahlsieg für Tusk mit Schönheitsfehlern

Den ersten großen Stimmungstest nach dem Machtwechsel hat Polens liberale Regierungskoalition unter Donald Tusk bestanden. Bei den Kommunal- und Regionalwahlen am Sonntag baute sie ihre Machtpositionen weiter aus. Die Bürger bestätigten in großen Teilen die Absage an die nationalpopulistische PiS, die Polen von 2015 bis 2023 regiert hatte.