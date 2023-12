Politik und Moral im Gaza-Krieg Wenn die politischen Antworten dem Gewissen nicht reichen

Es waren starke Worte des Pastors Munther Isaac in der Weihnachtspredigt in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bethlehem. „Wir Palästinenser werden aus den Trümmern wieder aufstehen. Aber mir tun diejenigen leid, die sich mitschuldig machen (durch Schweigen und Unterstützung). Werdet ihr euch jemals davon erholen?“, fragte er.

Die Frage war an die Kirchen, Regierungen und Menschen weltweit gerichtet. Insbesondere im Westen.

Seit zweieinhalb Monaten schaut die Welt zu, wie der abgeriegelte Gazastreifen fast durchgehend bombardiert wird, mehr als 20.000 Menschen getötet wurden, fast die gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen vertrieben ist, ohne sich in Sicherheit bringen zu können. Wie sie hungert, friert und stirbt, weil Israel zu wenig humanitäre Hilfe zulässt.

USA und Deutschland gegen sofortige Waffenruhe

Dennoch können sich viele Staaten, darunter die USA und Deutschland, nicht zum Aufruf für eine sofortige Waffenruhe durchringen. Das Argument: Dies würde der Terrorgruppe Hamas nützen. Stimmt. Aber eben auch der geschundenen, traumatisierten Zivilbevölkerung.

Nach zweieinhalb Monaten Tod und Zerstörung brauchte es eigentlich keinen Pastor, um zu spüren, dass die Unterstützung für die Fortsetzung des israelischen Feldzugs in Gaza mit den Geboten von Humanität und Menschenrechten schwer zu vereinbaren ist.

Ja: Dieser Feldzug wurde erst ausgelöst durch die brutalen Massaker der Hamas im Süden Israel am 7. Oktober. Und es ist eine Selbstverständlichkeit, die Freilassung der Geiseln zu fordern, die Hamas derzeit verweigert.

Grauen mit Grauen rechtfertigen?

Aber das Leid der ermordeten und entführten Israelis und ihrer Angehörigen zu teilen – nun aber nicht alles dafür zu tun, das Leid der 2,3 Millionen Bewohner Gazas zu beenden: Die Frage, mit welchem moralischen Kompass das zu vereinbaren ist, darf man stellen.

Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung und das Recht, sich vor Terror-Angriffen der Hamas wie am 7. Oktober zu schützen. Das ist und bleibt richtig.

Dennoch stellen sich auch hier Fragen. Einmal zur Art der Kriegsführung und ihrer Verhältnismäßigkeit. Demokratisch zu sein und richtig zu handeln, das ist kein Automatismus. Man darf hinterfragen, ob Israel das humanitäre Völkerrecht achtet und seine militärischen Aktionen dadurch eingehegt werden, auch wenn Bundeskanzler Scholz daran keinen Zweifel hegt.

Israel beginnt, Unterstützung zu verlieren wegen der willkürlichen Bombardierungen. Joe Biden, US-Präsident

Selbst US-Präsident Biden hat mittlerweile sehr deutlich gemacht, dass die „willkürlichen“ Bombardierungen der Wohngebiete zu weit gehen. Nach Berichten des US-Geheimdienstes sollen fast die Hälfte der etwa 30.000 bisher eingesetzten Bomben nicht zielgenaue, sondern „dumme Bomben“ gewesen sein. Die Gefahr für Zivilisten ist dabei entsprechend größer. Geändert hat sich nichts. Israel kündigt sogar eine Intensivierung des Krieges an.

Andrang auf eine Suppenküche in Rafah im Gazastreifen. © imago/UPI Photo/IMAGO/Ismael Mohamad

Fragen darf man auch, ob Israel damit seinem erklärten Kriegsziel näherkommt, die Geiseln zu befreien. Viele Angehörige bezweifeln das. Die Infrastruktur der Hamas ist nach zweieinhalb Monaten Krieg teilweise zerstört – ob Israels Armee diese vollständig zerstören kann, stellen auch israelische Kommentatoren immer öfter infrage.

Am Montag hat Israels Premier Netanjahu eine neue Bedingung für einen möglichen Frieden mit den Palästinensern gestellt: die Deradikalisierung der gesamten palästinensischen Bevölkerung. Ob das durch die Auslöschung palästinensischer Familien zu erreichen ist, muss man hinterfragen.

Die Gefahr der Ausweitung des Krieges steigt

Je länger Israels Krieg gegen Gaza andauert, desto größer wird auch die Gefahr, dass er sich doch noch ausweitet. Der Beschuss von Schiffen im Roten Meer durch jemenitische Huthis ist eine Folge. Weder die Palästinenser im Westjordanland noch die Hizbollah im Libanon hatten bisher eine neue Front eröffnet.

Aber im besetzten Westjordanland geht die Armee brutal gegen palästinensische Städte vor, zerstört dicht besiedelte Wohngebiete mit Bulldozern. Kriminelle Siedler vertreiben im Schatten der Weltaufmerksamkeit gezielt Beduinen und andere Palästinenser.

300 Palästinenser wurden in der Westbank und in Ost-Jerusalem seit dem 7. Oktober von israelischer Armee und Siedlern getötet. Darunter 79 Kinder und Jugendliche, heißt es in einem UN-Bericht vom Donnerstag. Die Lage ist explosiv, warnen Experten.

Moschee in Jenin im Westjordanland nach israelischer Militäroperation am 23. Dezember. Tausende Palästinenser haben wegen der fast täglichen Angriffe Teile der Stadt verlassen. © AFP/MARCO LONGARI

Und im Norden Israels nehmen die täglichen Beschüsse zwischen Hizbollah-Miliz und israelischer Armee derart zu, dass der Schritt zu einem echten Krieg immer kleiner wird. Die Tötung eines iranischen Generals in Damaskus am Montag sollte wohl eine Warnung an Teheran sein, das die Hizbollah unterstützt.

Sie könnte aber auch zu einer unkontrollierten Eskalation führen. Erhöht es die Sicherheit Israels, womöglich bald an mehreren Fronten zu kämpfen?

Über Vertreibung wird mittlerweile offen gesprochen

Die Frage, die immerhin gestellt wird, ist die nach der Zukunft Gazas. Aber darauf gibt es von Premier Netanjahu keine klaren Antworten. Bisher erfährt man nur, was alles nicht sein soll. Und dass er sich damit brüstet, einen Palästinenserstaat verhindert zu haben.

Das macht Angst. Denn Netanjahu ist getrieben von seinen nationalreligiösen, extremistischen Koalitionären, von denen sein persönliches politisches Überleben abhängt. Um dies zu sichern, ist er zu vielem bereit – wie man am Durchboxen der sogenannten Justizreform gesehen hat.

Auch wenn seine Koalitionspartner jetzt nicht im Kriegskabinett sitzen, treiben sie Netanjahu vor sich her. Sie drängen auf härtere Kriegsführung, fordern die Annexion der besetzten Palästinensergebiete, schwadronieren immer öfter öffentlich über die Vertreibung der Palästinenser. Das sollte auch denjenigen zu denken geben, die bedingungslos die Kriegspolitik Netanjahus als angeblich alternativlos unterstützen.

Der Krieg in Gaza wirft viele politische und moralische Fragen auf. Nicht alle werden in der nötigen Klarheit öffentlich gestellt. Zu viele einfache Antworten werden gegeben und geglaubt.

Die Frage von Pfarrer Isaac, wie der Westen mit der moralischen Last umgehen wird, tatenlos beim Töten in Gaza zuzuschauen, steht weiter im Raum.