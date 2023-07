Polizeigewalt in Frankreich „Das Vorgehen der Polizei ist der Hauptauslöser für die Unruhen“

Immer wieder sind Polizeieinsätze in den französischen Vorstädten der Auslöser für Ausschreitungen.

So hatte die Tötung des 17-jährigen Nahel bei einer Verkehrskontrolle in Nanterre die jüngsten Unruhen in vielen französischen Städten ausgelöst.

Präsident Emmanuel Macron hat das mögliche individuelle Fehlverhalten des Schützen kritisiert, vermeidet bisher aber eine politische Debatte über die Rolle der Polizei und mögliche Reformen des Sicherheitsapparates.

Die Polizei diskriminiert

Dabei ist diese nach Ansicht des Soziologen und Polizeiexperten Sebastian Roché längst überfällig. „Das Vorgehen der Polizei in den Vorstädten ist der Hauptauslöser für die Unruhen“, sagt der 61-jährige Wissenschaftler, der zahlreiche Studien zu dem Verhältnis von Polizei und Jugend in den Vorstädten veröffentlicht hat.

Ein Zwischenfall wie in Nanterre sei der „Funke“, der sich dann vor dem Hintergrund der häufig erlebten ethnischen Diskriminierung durch Sicherheitskräfte in ein Feuer verwandele. „Die Polizei und die Justiz stehen für Gerechtigkeit“, sagt Roché im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Viele fühlten sich dann von den staatlichen Institutionen verraten.

Sebastian Roché ist Soziologe und Polizeiexperte am Institut des Etudes Politiques in Grenoble. Er hat 26 Jahre an der Polizeihochschule unterrichtet. Zuletzt erschien 2022 das Buch „Die unvollendete Nation. Die Jugend im Angesicht von Schule und Polizei“ (Grasset, 2022)

Präsident Macron hat in seinen ersten öffentlichen Überlegungen sinniert, dass soziale Medien reguliert und Eltern in die Pflicht genommen werden müssten - ein Teil der Randalierer war minderjährig. Der Soziologe Roché sieht dagegen „die Brutalität der Polizei und die statistisch als signifikant nachgewiesene ethnische Diskriminierung als Problem“ sowie das Gesetz von 2017, das Polizisten den Gebrauch der Schusswaffe erlaubt, auch wenn keine tödliche Bedrohung vorliegt.

24 Tote bei Verkehrskontrollen seit 2017

Dieses Gesetz müsste seiner Ansicht sofort abgeschafft werden. Denn bei Verkehrskontrollen seien zwischen 2011 und 2022 insgesamt 28 Menschen erschossen worden, weil sie mit ihrem Wagen weiter- oder angefahren sind – 24 davon seit der Gesetzeslockerung von 2017. In Deutschland gab es in dem genannten Zeitraum einen Todesfall, sagt der Soziologe.

Auch der Einsatz von Plastikmunition bei Demonstrationen und Ausschreitungen sollte sofort beendet werden. „Durch Plastikmunition sind während der Gelbwesten-Protesten 35 Menschen verstümmelt worden.“ 2023 seien es schon mindestens sechs gewesen. Bei den Polizeieinsätzen der letzten Woche ist offensichtlich ein junger Mann ebenfalls durch den Einsatz dieser Munition ums Leben gekommen.

Auch die „ethnische Diskrimination“ – so der französische Ausdruck – ist bei Frankreichs Polizisten stärker verbreitet als in Deutschland, sagt Roché. Bei der Befragung von 24.000 Jugendlichen in beiden Ländern in Kooperation mit dem Max-Planck-Institus haben in Frankreich 30 Prozent angeben, sie seien bei Identitätskontrollen davon betroffen. In Deutschland sei dies ungleich weniger.

In Frankreich wird das Thema erst seit 2005 untersucht. Seither haben laut Roché zahlreiche unabhängige und teilweise internationale Untersuchungen zweifellos ergeben, „dass die französische Polizei diskriminiert“. Selbst die zwei höchsten Gerichte Frankreichs hätten das mittlerweile festgestellt.

Polizeieinsatz bei einer spontanen Demonstration in Paris nach dem Tod des 17-Jährigen in Nanterre. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Telmo Pinto

„Das ist also ein strukturelles Problem“, das die Regierung aber leugnen würde, so Roché. „Das nährt den Zorn.“ Er verweist auf die lange Leidensgeschichte von Migranten, die bereits 1982 den ersten Fußmarsch von Marseille nach Paris zur Sensibilisierung für die Diskriminierung von Migranten und gegen Gewalt durch Sicherheitskräfte organisiert hatten.

Dabei gerät auch die Polizeiausbildung immer wieder ins Visier. Nach den Terroranschlägen in Frankreich war die schulische Ausbildung auf acht Monate verkürzt worden, um schnell mehr Polizisten einsatzbereit zu haben. Neue Jahrgänge ab 2022 werden wieder 12 Monate lang an der Schule ausgebildet.

Aber anders als in Deutschland bekommen die angehenden Polizisten keinen oder kaum Unterricht zu Grundrechten, Rechtsstaatlichkeit oder Gesellschaftskunde, bemängelt Roché. Dieses Manko spiegele jedoch nur das vorherrschende Sicherheitsdenken wider, das der Polizei eine „aggressive Ausrichtung“ gebe.

Es gibt eine fast vollständige strafrechtliche Immunität für Polizisten. Yassine Bouzrou, Anwalt des in Nanterre bei einer Fahrzeugkontrolle getöteten Nahel

Der Anwalt des in Nanterre getöteten Nahel sieht das Problem vor allem bei der Justiz des Landes. Diese schütze Polizisten, denen Fehlverhalten nachgewiesen werden könne, „auf flagrante Weise“, sagt Yassine Bouzrou in „Le Monde“. Es gebe eine „fast vollständige strafrechtliche Immunität für Polizisten“, klagt der Anwalt, seit 2008 etwa 150 Opfer von Polizeigewalt vertreten hat.

Richter trauen sich nicht

Das Problem sieht auch Sébastian Roché. „Die Richter trauen sich nicht, Polizisten zu verurteilen“, konstatiert er. Und selbst wenn das vorkäme, würden die Strafen oft nicht umgesetzt. Er vermutet, dass die Abhängigkeit der Justiz, insbesondere der Staatsanwälte, von der Arbeit der Polizei eine Rolle spielen könne. Er hat vor, das Thema wissenschaftlich zu untersuchen. Ein Antrag beim Justizministerium zur Förderung eines solchen Projektes wurde positiv beschieden.

Ob diese Debatten in dem aufgeheizten Klima in Frankreich geführt werden, ist ungewiss. Rechte und extrem rechte Politiker fordern nach den Angriffen auf öffentliche Gebäude und Geschäfte eine stärkere Aufrüstung und härteres Durchgreifen der Sicherheitskräfte.

Die Rechte unterstützt die mächtigen Polizeigewerkschaften, die martialische Parolen ausgeben, von „wilden Horden“ sprechen und behaupten, dass sich „im Krieg“ befinden. Die Linken fordern die Abschaffung des Gesetzes von 2017 zum Schusswaffengebrauch ohne Notwehr – das pikanterweise unter der sozialistischen Regierung und Präsident François Hollande verabschiedet worden war.

Auch der Soziologe Roché ist skeptisch: Emmanuel Macron, dessen Regierung im Parlament über keine Mehrheit verfügt, brauche die Polizei, um die verschiedenen Proteste und Krisen, von den Gelbwesten über Corona-Proteste bis zu den Ausschreitungen in den „banlieues“ zu überstehen, meint er. „Aber genau diese Polizei schafft auch Krisen.“