Aufbruchstimmung in Taiwans Wahllokalen „Das Wichtigste ist, einen Krieg zu verhindern“

An diesem Samstag werden in Taiwan ein neuer Präsident und das Parlament gewählt. Mehr als 19,5 Millionen Wahlberechtigte entscheiden in dem demokratisch regierten Inselstaat, wer auf Präsidentin Tsai Ing-wen von der regierenden, chinakritischen Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) folgt.