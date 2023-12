Präsidentschaftwahl in Ägypten Wie der Krieg in Gaza al-Sisi nutzen könnte

In Ägypten wird ab Sonntag gewählt. Aber auch drei zahme Gegenkandidaten werden nichts daran ändern, dass der Urnengang der Bestätigung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi im Amt dient.

Spannend wird es danach, wenn es darum geht, ob al-Sisi die Wirtschaftskrise in den Griff bekommt – bei 29 Milliarden Dollar Schulden und einer Inflationsrate von gut 30 Prozent.

„Am Wahlsieg al-Sisis gibt es überhaupt keine Zweifel“, sagt die Politikwissenschaftlerin Ivesa Lübben, Expertin für Nordafrika und die arabische Welt. Das Regime könne durch administrative Hürden dafür sorgen, dass nur „Kandidaten des Regimes“ antreten. Das sind diesmal drei Männer, welche die für die Kandidatur nötigen 20 Stimmen von Parlamentsabgeordneten bekamen – in einem von Sisi-Loyalisten beherrschten Abgeordnetenhaus.

Ivesa Lübben ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Nordafrika und Arabische Welt.

Und die Opposition? „Völlig zerstritten“, sagt Lübben, die viele Jahre in Ägypten gelebt hat. Die seit 2017 in der Zivilen Demokratischen Bewegung zusammengeschlossenen Parteien und Gruppen bekämpften sich gegenseitig und haben sich nicht auf einen Kandidaten einigen können.

Der einzig regimekritische Gegenkandidat, der Ex-Abgeordnete Ahmad Tantawi, hatte versucht, durch Wahlkampf an der Basis die 25.000 Stimmen registrierter Wähler in 15 Gouvernoraten zu sammeln und auf diesem Weg zugelassen zu werden.

Er brach seine Kampagne allerdings ab, weil sie ständig behindert wurde und er, seine Familie sowie seine Unterstützer auch angegriffen worden waren. Tantawi, der bis 2018 im Parlament die Regierungspartei und al Sisi angegangen war, musste aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich ins Exil nach Libanon gehen, aus dem er erst im Mai 2023 zurückgekehrt war.

Die anhaltende Rekordinflation in Ägypten trifft schon längst die Mittelschicht. Was tun? „Das ist die große Frage, aber ich sehe dazu auf ägyptischer Seite eine große Ratlosigkeit“, sagt Stephan Roll, Nahostexperte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik.

Ein Blick auf die neue Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo - eines der umstrittenen Mega-Projekte des Präsidenten. © REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Die Wirtschaftspolitik des Präsidenten orientiere sich vor allem an den Interessen des mächtigen Militärs, und der Staatschef setze auf Großprojekte wie den Bau einer neuen Verwaltungshauptstadt. „Deren wirtschaftlicher und sozialer Nutzen ist zweifelhaft, damit hat al Sisi das Land in eine Sackgasse geführt“, glaubt Roll.

Stephan Roll ist Leiter der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Er geht davon aus, dass al-Sisi nach den Wahlen die Währung erneut abwerten wird – denn das ist eine Bedingung des Internationalen Währungsfonds für neue Kredite. Viele Beobachter vermuten, dass er die eigentlich erst 2024 anstehende Wahl vorgezogen hat, um dann erst nach der Abstimmung diesen für die Bevölkerung bitteren Schritt zu gehen.

Damit sich etwas ändert, müsste sich jedoch das Militär aus der zivilen Wirtschaft zurückziehen, funktionierende Marktaufsichtsinstitutionen und Rechtssicherheit geschaffen werden, sagt Roll. „Das alles ist aber mit dem autoritären Herrschaftssystem von Präsident al Sisi kaum vereinbar.“

Die Zivilgesellschaft wurde erstickt

Doch die regierungskritische Zivilgesellschaft, die 2011 Präsident Mubarak stürzte, ist in den vergangenen Jahren durch Repression erstickt worden. Zehntausende sind im Gefängnis – oder im Ausland. „Das Land ist ein Polizeistaat, in dem das Militär sowie die Geheimdienste das Sagen haben und Menschen- und Bürgerrechte systematisch verletzt werden“, sagt Roll.

Expertin Lübben sieht, dass sich viele aus der Demokratiebewegung in kulturelle Arbeit zurückgezogen haben: „Es gibt viele Kulturinitiativen und auch Debattengruppen, die den Austausch zumindest in kleinem Kreis aufrechterhalten“, sagt Lübben. Ein Lichtblick sei die Wahl des regimekritischen Journalisten Khaled al-Balshy an die Spitze der Journalistengewerkschaft im März gewesen. Ägypten wird von Reporter ohne Grenzen als eines der Länder geführt, in denen die meisten Journalisten inhaftiert sind. Staatliche Medien beherrschen den Markt, unabhängige Publikationen werden zensiert oder strafrechtlich verfolgt.

Szene in einem staatlich subventionierten Supermarkt. Die hohe Teuerungsrate verstärkt die Armut in Ägypten. © REUTERS/SHOKRY HUSSIEN

Wirklich gefährlich könnte al-Sisi daher nur die Wirtschaftskrise werden. Paradoxerweise ist der Gaza-Krieg möglicherweise eine Chance für Ägyptens Präsident. Zwar birgt der Konflikt zwischen Israel und der Hamas auch Risiken für das Regime, da die Bevölkerung ihre Solidarität mit den Palästinensern auch mit Demonstrationen ausdrücken will. Diese könnten sich dann – wie nach der ersten Intifada oder im Irakkrieg – schnell in innenpolitische Protestbewegungen verwandeln, sagt Lübben.

Ägyptens Vermittlerrolle in Nahost

Andererseits kann al-Sisi hoffen, international von seiner Vermittlerrolle zwischen Israel und Hamas sowie der Tatsache, dass die gesamte humanitäre Hilfe für Gaza über Ägypten organisiert wird, auch finanziell zu profitieren.

„Selbst wenn viel von Katar die Rede ist – Ägypten spielt hinter den Kulissen eine sehr wichtige Rolle“, sagt Lübben. So sei Geheimdienstchef Abbas Kamal der einzige Koordinator, der Kontakt zum Hamas-Chef in Gaza, Yahia Sinwar, haben soll, was bei den Geiselfreilassungen entscheidend gewesen sein könnte.

Ein verletztes palästinensisches Mädchen wird am Grenzübergang in Rafah von ägyptischen Sanitätern in Empfang genommen. © AFP/-

Experte Roll sieht durch den Gaza-Krieg einen „gewissen Rückenwind“ bei Verhandlungen über neue Kredite. „Insbesondere die westlichen Gläubigerstaaten haben Sorge, dass in der nun extrem instabilen Region mit der Zahlungsunfähigkeit Ägypten noch ein zusätzliches Problem entsteht.“ Allerdings sei es auf Gläubigerseite schwieriger geworden, sich über Schuldenerlass, Umschuldung oder neue Kredite zu einigen.

Denn Ägypten schuldet nicht nur den internationalen Finanzinstitutionen und westlichen Staaten viel Geld, sondern auch den Golfmonarchien sowie China und Russland. „Keiner will hier den ersten Schritt machen und zugunsten der anderen Gläubiger womöglich auf Forderungen verzichten“, analysiert Roll.

„Unterstützt uns, damit wir stabil bleiben“

Lübben sieht in der Diversifizierung der Außenbeziehungen Ägypten durchaus eine Stärke des Landes. „Als die USA bei Waffenverkäufen zurückhaltend waren, hat sich Kairo nach Russland und Frankreich orientiert.“ Aber Ägypten setzt ihrer Ansicht nach darauf, dass das Land zu wichtig ist, um fallengelassen zu werden. „Unterstützt uns, damit wir stabil bleiben“, sei die Haltung in Kairo.

Das scheint Deutschland ähnlich zu sehen. Ägypten ist in Bezug auf Entwicklungshilfedarlehen mit mehr als 1,5 Milliarden Euro Deutschlands größte Schuldner unter den Entwicklungsländern. Im weltweiten Vergleich war Ägypten im ersten Halbjahr 2023 bei der Vergabe von diesen sogenannten Hermesbürgschaften sogar mit Abstand auf Platz eins.

„Insbesondere der Siemens-Konzern hat hier profitiert“, sagt Roll, der das kritisch sieht: „Angesichts der desaströsen wirtschaftlichen Situation, vor allem aber aufgrund der dramatisch schlechten Menschenrechtslage, sollte diese sehr enge Zusammenarbeit einer kritischen Überprüfung unterzogen werden.“

Mit diesem von einer Wirtschaftskrise geplagten Land mit autoritärer Herrschaft will die EU den nächsten Flüchtlingsdeal abschließen – nach dem Vorbild des bereits wieder aufgekündigten Abkommens mit Tunesien. Ivesa Lübben ist skeptisch: „Die Aufgabe nationaler Souveränität ist ein heikles Thema in Ägypten.“ Und was die EU hier finanziell verspreche – in Tunesien waren es insgesamt um die 100 Millionen Euro – „wäre ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Auch Roll glaubt, dass ein solcher Deal für Ägypten nur attraktiv wäre, „wenn die EU massive Budgethilfen bereitstellt“. Er sehe aber derzeit nicht, wo dieses Geld herkommen sollte. „Grundsätzlich wäre ein Abkommen, dass Ägypten quasi für eine Grenzsicherung bezahlt, hochproblematisch.“