Prozess in Budapest Dreifach gefesselt vor Gericht – Italien ist schockiert

Nachdem in ihrem Heimatland erst ihre lange Haft ohne Prozess und der Zustand ihrer Zelle, Ungeziefer und dürftiges Essen, Unmut erregten, waren die Bilder von Ilaria Salis diese Woche ein noch größerer Schock: Beim ersten öffentlichen Gerichtstermin nach einem Jahr im Gefängnis wurde die italienische Antifa-Aktivistin gleich dreifach gefesselt vorgeführt.

Fußfesseln hinderten sie, mehr als Trippelschritte zu machen, ihre Handgelenke steckten ebenfalls in engen Handschellen, und um Salis’ Taille wurde ein Gurt sichtbar, der mit einer Art Hundeleine verbunden war.

Eine normale Behandlung für Gefangene in Ungarn, sagte ihr Anwalt Gyene Bálint im Gespräch mit der Tageszeitung „il manifesto“. Sie würden nach Gefährlichkeit eingeteilt. Weil die 39-jährige Salis, eine Mailänder Grundschullehrerin, als „mittelgefährlich“ gilt, habe der Richter im Laufe des Termins eine Lockerung der Handschellen angeordnet.

Die Gefährlichkeit der Angeklagten freilich wäre erst festzustellen. Salis und andere linke Aktivisten – zwei Deutsche sind mit ihr angeklagt – sollen am Wochenende um den 11. Februar letztes Jahr in Budapest Neonazis angegriffen haben. Am „Tag der Ehre“ begeht die Naziszene seit 1997 alljährlich die Wiederkehr der Schlacht um Budapest und gedenkt der Toten mehrerer SS-Einheiten.

Dabei haben die Nazis nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen davongetragen. Salis, die die Tat bestreitet, drohen dafür elf Jahre Haft.

Justizvollzugsbehörde nennt Vorwürfe Lügen

Man sei zurück im Mittelalter, kommentierte Italiens Oppositionschefin Elly Schlein vom sozialdemokratischen Partito democratico die Bilder aus Budapest. In Italiens Medien wurde darauf hingewiesen, dass schon die Vorführung in Fesseln gegen Menschenrechtsgebote verstoße. Auch die Zustände in Salis’ Gegfängniszelle wurden erneut Thema.

Zwar beeilte sich die Nationale Justizvollzugsdirektion in Budapest (BvOP), die Vorwürfe aus Italien als „Lügen“ abzutun und die Bedingungen in den ungarischen Haftanstalten als angemessen darzustellen.

Dem widersprechen indes zahlreiche Berichte von Menschenrechtsgruppen wie dem Ungarischen Helsinki-Komitee und unabhängiger Medien, die ein völlig entgegengesetztes Bild von den Zuständen in den Gefängnissen Ungarns malen.

In Ungarn können Faschisten frei herumlaufen, während man gegenüber den Antifaschisten die größtmögliche Strenge walten lässt. György Magyar, Strafrechtsanwalt

Das Helsinki-Komitee weist seit Jahren nicht nur darauf hin, dass die ungarischen Justizanstalten heillos überfüllt seien, sondern dass es auch ein „chronisches Problem“ mit Bettwanzen gäbe. Laut der NGO machen die kleinen Blutsauger in vielen Gefängnissen Ungarns den Insassen das Leben zur Hölle.

Das Helsinki-Komitee veröffentlichte in der Vergangenheit wiederholt Fotos, auf denen die Oberkörper von Häftlingen mit unzähligen Bettwanzenbissen zu sehen sind.

Gefängnisalltag: Kälte, Dreck und Schikanen der Wärter

Die unabhängige Wochenzeitung „HVG“ berichtete darüber, dass die Sträflinge in Ungarn in „Jubelstürmen“ ausgebrochen seien, als von der Regierung während der Energiekrise im Vorjahr verordnet worden war, die Temperaturen in öffentlichen Gebäuden mit 18 Grad zu begrenzen, so auch in den Haftanstalten.

Dies bedeutete nämlich, dass in den Zuchthäusern die Temperaturen um zwei bis drei Grad stiegen. Gefängnisinsassen schilderten gegenüber „HVG“, dass sie im Winter die Kälte „24 Stunden am Tag“ ertragen müssten, „von Montag bis Sonntag“.

Sie berichteten auch von verwahrlosten Gefängnisgebäuden, mangelnder Hygiene, Schimmel in den Zellen und Schikanen von Seiten der Wächter.

Sie drehten den Häftlingen beim Duschen, das auf täglich zwei Minuten begrenzt sei, immer wieder das Warmwasser ab. Den ständig frierenden Insassen setze das in den Wintermonaten besonders zu.

Doch sind nicht nur die Zustände in den Haftanstalten unmenschlich, das gesamte ungarische Justizwesen liegt im Argen. Seit die Regierung von Viktor Orbán am Ruder ist (2010), hat sie die Unabhängigkeit der ungarischen Justiz nach und nach beschnitten.

Orbáns Leute besetzen alle Spitzenposten der Justiz

Die wichtigsten Posten im Justizapparat Ungarns sind von der Regierung besetzt worden. Der Präsident des ungarischen Verfassungsgerichtshofs, Tamás Sulyok, wird von unabhängigen Medien ebenso dem Dunstkreis Orbáns zugerechnet wie der Präsident des Obersten Gerichtshofs (in Ungarn Kurie genannt), András Zs. Varga, und Generalstaatsanwalt Péter Polt.

Die EU-Kommission aktivierte deshalb 2022 den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus gegen die ungarische Regierung. Ungarn werden seither EU-Mittel vorenthalten, bis das Land die rechtsstaatlichen Auflagen der Union erfüllt. Weil Orbán und seine Regierung diesen bis heute nicht restlos gerecht werden konnte, wartet Ungarn noch immer auf EU-Gelder in zweistelliger Milliardenhöhe.

Der Strafverteidiger György Magyar, der ebenfalls zum Verteidigerteam von Ilaria Salis gehört, drückte gegenüber der Wochenzeitung „Magyar Hang“ seine Verwunderung aus: „Es ist schon ziemlich seltsam, dass in Ungarn die Faschisten frei herumlaufen können, während man gegenüber den Antifaschisten die größtmögliche Strenge walten lässt.“

Der Prozess gegen Ilaria Salis soll am 24. Mai in Budapest fortgesetzt werden.