Putin droht Finnland mit „Problemen“ Wie wahrscheinlich ist ein Angriff Russlands?

Geht es nach Wladimir Putin, dürfte Finnland bald jede Menge „Probleme“ bekommen. „Wir hatten ein sehr freundliches Verhältnis“, behauptete der russische Präsident mit Blick auf das Nachbarland in einem Fernsehinterview am Sonntag.

Es habe nie Probleme gegeben, „aber jetzt wird es sie geben.“ Putin begründete dies mit dem Nato-Beitritt Finnlands und kündigte eine verstärkte Militärpräsenz im Grenzgebiet an.

Der Kreml-Chef wählte den Zeitpunkt seiner Ansprache kaum zufällig. An diesem Montag unterzeichnet Finnland ein gemeinsames Verteidigungsabkommen mit den USA – und rückt damit noch enger an die Nato. Nur einen Tag vor Putins Interview kündigte zudem Helsinkis Regierungschef, Petteri Orpo, „dauerhafte Lösungen“ für die angespannte Lage an der finnisch-russischen Grenze an.

Helsinki schließt bis Mitte Januar sämtliche Grenzen zu Russland

Helsinki wirft Moskau seit Mitte November vor, gezielt Geflüchtete – insbesondere aus Jemen, Somalia, Irak, aber auch anderen Staaten – an die gemeinsame Grenze zu lotsen, um in Finnland Asyl zu beantragen und das Land so „destabilisieren“ zu können.

Man wollte sehen, ob Russland bereit ist, seine Aktionen an der Grenze einzustellen. Doch der russische Grenzschutz schickte sofort wieder Geflüchtete zu den Grenzübergängen Jyri Lavikainen, finnischer Politikwissenschaftler

Nach und nach schloss die rechtskonservative Viererkoalition deshalb sämtliche Grenzübergänge nach Russland. Vergangenen Donnerstag wurden zwei Grenzübergänge kurzzeitig geöffnet, nur um sie einen Tag erneut bis Mitte Januar zu schließen.

Jyri Lavikainen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Finnischen Institut für Auswärtige Angelegenheiten. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die russische Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Grenzübergänge seien nur kurzzeitig als Test geöffnet worden, sagt Jyri Lavikainen dem Tagesspiegel. „Man wollte sehen, ob Russland bereit ist, seine Aktionen an der Grenze einzustellen“, glaubt der Politikwissenschaftler vom Finnischen Institut für Auswärtige Angelegenheiten. „Doch der russische Grenzschutz schickte sofort wieder Geflüchtete zu den Grenzübergängen.“

Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes sind allein in den ersten 24 Stunden seit der Wiedereröffnung zweier Grenzübergänge mehr als 200 Asylsuchende von Russland aus nach Finnland eingereist.

Als Reaktion auf Helsinkis Nato-Mitgliedschaft will Moskau nun im Nordwesten des Landes den „Militärdistrikt Leningrad“ wieder errichten, Putin dorthin eine „gewisse Anzahl an Einheiten“ schicken. Konkreter wurde der Kreml-Chef im russischen Staatsfernsehen nicht.

Er könnte sein Land damit aber auf einen „umfassenden konventionellen Krieg gegen die Nato“ vorbereiten, schreibt die US-amerikanische Denkfabrik ISW in einer Analyse.

Keine akute Sicherheitsgefahr durch Russland

Nordeuropäische Sicherheitsexperten sehen die Nato-Ostflanke dagegen kaum in unmittelbarer Gefahr. Selbst bei Putins nun angekündigter Aufrüstung im Nordwesten bleibt Jörgen Elfving misstrauisch: „Ich bin äußerst skeptisch, dass sie die gesteckten Ziele erreichen werden, wenn man die Verluste bedenkt, die sie in der Ukraine erlitten haben“, sagt der ehemalige Militärstratege der schwedischen Nachrichtenagentur TT.

Moskaus Plan, den Leningrader Militärbezirk neu zu strukturieren, ist bereits seit etwa einem Jahr bekannt. „Putin hat insofern also nichts Neues gesagt“, so Russlandexperte Jyri Lavikainen. „Im Moment stellt dies keine ernsthafte Bedrohung dar, da es noch viele Jahre dauern wird, bis Russland seine Streitkräfte in der Region verstärken kann.“ Derzeit konzentriere sich Putin vollständig auf die Ukraine.

Finnlands rechte Hardliner scheinen sich mit der wiederholten Schließung der Grenze wohlzufühlen. Johanna Vuorelma, finnische Politikwissenschaftlerin

Dennoch kritisierte Finnlands Regierungschef Orpo Moskaus „hybride Operation“ am Sonnabend erneut scharf als klaren „Angriff auf die Souveränität“.

Gemeinsam mit dem Innenministerium unter Leitung der rechten Hardlinerin Mari Rantanen von den Wahren Finnen will der Ministerpräsident deshalb nun „notwendige Gesetzesänderungen“ vornehmen: „Ich habe die Optionen mit der Innenministerin erörtert und meine Unterstützung für rasche Gesetzesänderungen zugesagt.“

20,1 Prozent der Wählerstimmen bekamen die „Wahren Finnen“ bei der Wahl im April – über 2,5 Prozent mehr als 2019.

Mari Rantanen dürfte das freuen. Bei ihrem Amtsantritt im Sommer versprach sie eine radikale Abkehr von der bisherigen Asyl- und Migrationspolitik.

Anfang Dezember reagierte sie auf die Kritik verschiedener Menschenrechtsorganisationen an den Grenzschließungen abweisend: „Finnlands Regierung muss auch über das Recht auf Asyl hinausdenken.“ Immer wieder hat sie die Grenzübertritte Geflüchteter an der russisch-finnischen Grenze als „illegal“ bezeichnet.

Johanna Vuorelma ist Politikwissenschaftlerin am Zentrum für Europäische Studien der Universität Helsinki und konzentriert sich dort auf finnische Innen- und Parteienpolitik.

„Das ist aber falsch“, sagt Johanna Vuorelma dem Tagesspiegel. „Asylbewerber haben international das Recht, auch die geschlossene Grenze zu überqueren und Asyl zu beantragen.“ Der Politikwissenschaftlerin zufolge nutze Finnlands Regierung Moskaus „Hybridkrieg“ für die Durchsetzung eigener Politikziele.

„Rantanen erklärt immer wieder, dass es angeblich notwendig sei, die Grenzen zu schließen, um die Situation zu kontrollieren. Es besteht ein ständiges Spannungsverhältnis zwischen der Interpretation der Migrationsbewegung als bewusste Bewaffnung der Geflüchteten durch Russland und der Interpretation als Freizügigkeit der Asylsuchenden.“

Die Regierung vertrete ausschließlich die erste Interpretation.

Profitieren dürfte in diesen Tagen deshalb vor allem der zweitgrößte Koalitionspartner. „Finnlands rechte Hardliner scheinen sich mit der wiederholten Schließung der Grenze wohlzufühlen“, sagt Politikwissenschaftlerin Vuorelma. „Sie wird bereits für ihre politische Kommunikation genutzt.“

Am Freitag veröffentlichten die „Wahren Finnen“ auf X, ehemals Twitter, ein gemeinsames Bild der sichtlich zufriedenen Innenministerin neben der lächelnden Parteichefin Riikka Purra, dazu der Hinweis „Grenze geschlossen. Mit freundlichen Grüßen.“ Viele Jahre zog die Partei um Purra mit dem Slogan „Grenzen schließen“ in den Wahlkampf. Heute scheint sie am Ziel.