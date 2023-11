Rechtsextreme in Frankreich Marine Le Pen marschiert gegen Antisemitismus

Sie ging die meiste Zeit schweigend, nervös um sich blickend, eng umgeben von ihren Parteifreunden. „Wir sind ganz genau dort, wo wir zu sein haben“, sagte Marine Le Pen lediglich in eines der Mikrofone, die Journalisten ihr entgegenhielten, bevor sich der große „Marsch für die Republik und gegen den Antisemitismus“ am Sonntag in Gang setzte.

Auf die Frage nach ihrem Vater Jean-Marie Le Pen gab die Frontfrau von Frankreichs rechtsextremer Partei Rassemblement National (RN) keine Antwort. Der mehrfach verurteilte Antisemit und Holocaust-Leugner gründete 1972 mit ehemaligen Mitgliedern der Waffen-SS den Front National, den seine Tochter 2011 übernahm. Sieben Jahre später benannte sie die Partei um, als Abgrenzung von dem allzu unbequem gewordenen Patriarchen. Einige Bande zu Neonazis blieben allerdings bestehen.

Und doch erschien Le Pen nun wie selbstverständlich auf einer Demonstration zur Unterstützung der Juden – wenn auch ganz hinten im Zug. Initiiert wurde der Marsch von den Präsidenten der Nationalversammlung und des Senats, Yaël Braun-Pivet und Gérard Larcher, um ein Zeichen zu setzen.

Birgit Holzer berichtet als Korrespondentin seit 2009 aus Paris

Seit dem Hamas-Angriff auf Israel ist die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Frankreich explodiert. Unter den Opfern befanden sich 40 französische Staatsbürger, acht weitere werden als Geiseln vermisst. In ganz Frankreich beteiligten sich am Sonntag 182.000 Menschen an diversen Kundgebungen, allein in Paris waren es 105.000.

Die Veranstaltung war als bürgerliche Versammlung gedacht, eine Einladung an alle – die auch Le Pen annahm. Auf ihrem Weg der „Entdämonisierung“ seit 2011 handelt es sich um einen weiteren Schritt hin zur politischen Mitte.

2018 musste sie eine Gedenkveranstaltung für eine ermordete Jüdin in Paris noch überstürzt unter Buhrufen verlassen. Nun aber drängten Sicherheitskräfte rasch eine jüdische Gruppe zurück, die ihr den Weg versperren wollte. Auch der jüdische Dachverband Crif sowie mehrere Politiker, darunter Regierungssprecher Olivier Véran, hatten sich gegen ihre Anwesenheit ausgesprochen.

Wendepunkt in der Geschichte der rechtsextremen Partei

Der Historiker Grégoire Kauffmann sah in Le Pens Teilnahme das „Zeichen einer tiefen Neuordnung des politischen Spiels“. Die Kundgebung werde als Wendepunkt in die Geschichte der rechtsextremen Partei eingehen: „Die gläserne Decke ist explodiert.“ Neues Feindbild des RN ist heute der radikale Islam.

Ich glaube nicht, dass Jean-Marie Le Pen Antisemit war. Jordan Bardella, Parteichef des rechtsextremen RN über den wegen Antisemitismus verurteilten Parteigründer. Später ruderte Bardella zurück.

Der Chef der Partei, Jordan Bardella, bezeichnete den RN in einer Fernsehsendung sogar als „den besten Schutzschild für die Juden in Frankreich“. Befragt nach den von der Justiz bestätigten Antisemitismus-Vorwürfen gegen Jean-Marie Le Pen, sagte der 28-Jährige zunächst, er glaube nicht daran. Dann ruderte er zurück und räumte eine „ungeschickte“ Aussage ein.

Ebenso wie die Anwesenheit des RN irritierte das Fehlen von Vertretern der Linkspartei LFI (La France Insoumise, „Das unbeugsame Frankreich“). Deren Gründer Jean-Luc Mélenchon sagte zur Rechtfertigung, er wolle nicht neben Le Pen marschieren.

Allerdings hatte er den Marsch zuvor als Versammlung der „Freunde der unbedingten Unterstützung der Massaker“ durch Israel an den Palästinensern kritisiert. Der Linkspolitiker verweigert die Bezeichnung der Hamas-Kämpfer als „Terroristen“ und eine eindeutige Verurteilung des Anschlags.

Jean-Luc Melenchon Anfang November bei einem Marsch gegen die „Massaker“ in Gaza und für eine Waffenruhe. © REUTERS/CLAUDIA GRECO

Mélenchon betreibe Klientelpolitik mit Blick auf seine große muslimische Anhängerschaft vor allem in den Vorstädten, sagte der Politologe Pascal Perrineau. „Es gibt bei den extremen Linken eine Nachsicht gegenüber dem Islamismus. Dahinter steht die Idee, diesen als Kraft gegen den Kapitalismus, den Imperialismus, den kolonialen Westen zu unterstützen.“

Macron blieb dem Marsch fern

Waren es diese politischen Debatten um eine Kundgebung, die eigentlich einen statt spalten sollte, die Präsident Emmanuel Macron von der Teilnahme abhielten? Anders als seine Vorgänger Nicolas Sarkozy und François Hollande blieb er dem Marsch gegen Antisemitismus fern, 35 seiner Minister, darunter Premierministerin Élisabeth Borne, waren dabei.

Macron begnügte sich damit, in einem am Vorabend veröffentlichten „Brief an die Franzosen“ die „unerträgliche Wiederkehr eines entfesselten Antisemitismus“ zu beklagen. „Im Herzen und in Gedanken“ sei er bei den Demonstranten, versicherte er.

Tatsächlich irritiert Macrons Haltung im Nahost-Konflikt Israel. Einerseits gestand er Israel das unbedingte Recht auf Selbstverteidigung zu und schlug bei einem Solidaritätsbesuch in Tel Aviv eine internationale Anti-Terror-Koalition gegen die Hamas vor, ohne Details zu nennen.

Nun aber sagte er in einem Interview mit dem Sender BBC, nichts rechtfertige die Bombardierung von Zivilisten im Gazastreifen und zog damit den Zorn israelischer Regierungsvertreter auf sich. Macron ist bekannt für seine „sowohl-als-auch“-Haltung bei vielen Themen, um stets einen Ausgleich in der Mitte zu finden. Der Chef der französischen Republikaner, Éric Ciotti, kritisierte ihn jetzt dafür: Diese Position sei „definitiv nicht mehr praktikabel“.