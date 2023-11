Rechtsextreme in Frankreich Und plötzlich marschiert Marine Le Pen gegen Antisemitismus

Sie ging die meiste Zeit schweigend, nervös um sich blickend, eng umgeben von ihren Parteifreunden. „Wir sind ganz genau dort, wo wir zu sein haben“, sagte Marine Le Pen lediglich in eines der Mikrofone, die Journalisten ihr entgegenhielten, bevor sich der große „Marsch für die Republik und gegen den Antisemitismus“ am Sonntag in Gang setzte.