Rekordstreik der Ärzte in England Eine Gefahr für Premier Sunak?

Die Moral im gesamten Gesundheitswesen befinde sich „auf einem historischen Tiefpunkt“, die Regierung sei zudem „nicht in der Lage ist, sich zusammenzureißen“. Mit großen Worten der Gewerkschaft British Medical Association (BMA) begann am Mittwoch der längste Streik in der über 75-jährigen Geschichte des britischen Gesundheitsdienstes NHS.