Republikanische Präsidentschaftsbewerber Wer hat Angst vor Donald Trump?

Fast jeden Tag stößt gerade ein Republikaner in das Feld der amerikanischen Präsidentschaftsbewerber vor. Am Montag erklärte der einzige schwarze US-Senator der Republikaner, Tim Scott, seine Kandidatur. Am Mittwochnachmittag (Ortszeit) kündigte Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, an, offiziell ins Rennen um das Weiße Haus einzusteigen.

Damit sind es bislang acht Männer und eine Frau, die für sich eine Chance sehen, den Topfavoriten Donald Trump ausstechen zu können. Weitere könnten folgen, etwa Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence oder der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu. Wie bei den Demokraten 2020 scheinen die Vorwahlen der Republikaner im kommenden Jahr eine heiß umkämpfte Veranstaltung zu werden.

Die großen Fragen lauten: Gibt es wirklich einen realistischen Weg für jemand anderen als Trump – oder werden sich seine Konkurrenten auf dem Weg zur Nominierung gegenseitig zerfleischen, so dass er beim Parteitag im Juli 2024 als lachender Sieger zum Kandidaten gekrönt werden kann?

Juliane Schäuble ist US-Korrespondentin des Tagesspiegel. Schon über die Wahl 2020 und die Niederlage Donald Trumps hat sie berichtet.

Und was bedeutet das alles für den demokratischen Amtsinhaber Joe Biden, der damit rechnen kann, vergleichsweise unangefochten zur Nominierung spazieren zu können?

Ein angeklagter Kandidat

Trumps innerparteiliche Herausforderer glauben offensichtlich, dass dieser seinen Zenit überschritten hat. Am Dienstag setzte der New Yorker Richter Juan Merchan den Beginn des Prozesses in der Schweigegeldaffäre des Ex-Präsidenten auf den 25. März 2024 fest.

Trump muss dann davon ausgehen, mitten im Vorwahlkampf immer wieder im Gerichtssaal von Manhattan auftauchen zu müssen. Ein angeklagter Präsidentschaftsbewerber sollte nach allen Regeln der Vernunft ein angeschlagener Bewerber sein.

Ob das auch auf Trump zutrifft oder ob dies wieder einmal nur Wunschdenken seiner Gegner ist, wird der Wahlkampf zeigen. Bis jetzt scheinen dem 76-Jährigen seine juristischen Probleme bei den Anhängern zu nutzen. Im Durchschnitt der landesweiten Umfragen führt er mit einem riesigen Abstand von fast 37 Prozentpunkten auf den Zweitplatzierten DeSantis.

Skepsis der moderaten Wähler

Gleichzeitig haben die Republikaner bei drei nationalen Wahlen in Folge die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass sie mit Trump auf dem Ticket weder das Weiße Haus noch den US-Senat gewinnen können. Die Entwicklung ihrer Partei zu einer radikalen MAGA-Bewegung (MAGA steht für Trumps Slogan „Make America Great Again“) mobilisiert zwar einen großen Teil der Basis, stößt aber dringend benötigte moderatere Wechselwähler ab.

Der nach seiner fulminanten Wiederwahl im vergangenen Jahr als Hoffnungsträger gefeierte DeSantis scheint diese Botschaft nicht verstanden zu haben. Anders ist sein Auftreten als oberster Kulturkämpfer kaum zu verstehen.

In den vergangenen Wochen hat er bei seinem Feldzug gegen „Wokeness“ ein umstrittenes Gesetz nach dem anderen durch das Landesparlament von Florida gepeitscht. Er hat ein Bücher-Zensurgesetz unterzeichnet, das Abtreibungsrecht dramatisch verschärft und sich mit dem mächtigen Disney-Konzern wegen eines Gesetzes angelegt, das die Lehre über sexuelle Orientierungen in unteren Schulstufen weitgehend untersagt.

Floridas Gouverneur Ron DeSantis © dpa/Zuma Press/Paul Hennessy

Auch haben es illegal eingereiste Migranten künftig schwerer, für ihre Arbeit bezahlt zu werden oder soziale Unterstützung zu erhalten – ein Schritt, der auch von der Wirtschaft in Florida kritisiert wird, die schon jetzt große Probleme hat, Arbeitskräfte zu finden.

Spannend wird nun zu beobachten sein, wie er und die anderen Kandidaten mit Trump umgehen. Dieser attackiert DeSantis bereits jeden Tag, aber der ignoriert die Angriffe weitgehend. Auch keiner der anderen bisher erklärten Kandidaten führt einen Anti-Trump-Wahlkampf – aus Sorge, die Basis gegen sich aufzubringen. Das ist ein hochriskantes Spiel.

Amtsinhaber Joe Biden wiederum wird nicht müde, vor den Gefahren einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus zu warnen. Die Demokraten spekulieren darauf, dass er der Kandidat der Republikaner wird – und dass Biden ihn trotz seines hohen Alters wie schon 2020 schlagen kann. Auch diese Theorie wird erst noch auf die Probe gestellt werden.