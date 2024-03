Sabotageakte gegen das Militär Wie eine ukrainische Guerillagruppe Russland den Kampf ansagt

Am 25. Februar wurde auf dem Bahnhof der russisch besetzten Stadt Jewpatorija auf der Krim Panzer gesichtet, die auf Güterzügen geladen waren. Nachschub für die russischen Truppen in der Region Saporischschja. Am Tag darauf wurde eine große Anzahl der Panzer von Mitgliedern der militärischen Guerilla-Gruppe „Atesh“ („Feuer“ im Türkischen) zerstört.