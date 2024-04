Schatten über der türkischen Sonnenküste Wie Hotelmitarbeiter in Antalya ausgebeutet werden

„Seht euch das an, das ist doch einfach widerlich“, sagt Mustafa Sürek und zeigt eine zerfledderte Matratze, aus der vergilbter Schaumstoff herausbröselt. Sürek ist Wachmann in einem Wohnheim für Tourismus-Personal in Antalya an der türkischen Südküste und er zeigt auf seinem YouTube-Kanal, was er täglich sieht: Stockwerkbetten mit vergammelten Matratzen, verrostete Spinde, defekte Klimageräte, verschimmelte Badezimmer – alles auf engstem Raum.