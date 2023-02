Schlacht um den Donbass Die nächste, noch brutalere Phase des Kriegs beginnt

Nachdem sich die Front in der Ukraine über den Winter nur marginal verschoben hat, sind beide Seiten jetzt darauf aus, in die Offensive zu gehen. Während die Ukraine Teile ihrer Soldaten im Ausland trainiert und auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen wartet, hat Russland inzwischen Gegenstöße an der gesamten Front gestartet.

Militärexperten rechnen damit, dass sich die russische Offensive auf den Donbass im Osten der Ukraine konzentrieren wird. Auch das Kampfgeschehen der vergangenen zwei Wochen lässt darauf schließen. Das in Washington ansässige „Institute for the Study of War“ schrieb vergangene Woche in seinem täglichen Briefing, dass „die russischen Streitkräfte in der Ukraine wieder die Initiative ergriffen haben“.

Laut dem ukrainischen Geheimdienst soll Kreml-Chef Wladimir Putin die Direktive gegeben haben, die gesamte Region bis März zu erobern. Wie aber sind die Voraussetzungen für eine russische Offensive, wie könnten die russischen Truppen dabei vorgehen und vor allem welche Aussichten auf Erfolg bestehen?

1 Die Ausgangslage:

Russland kann aufgrund seiner Mobilisierung deutlich mehr Soldaten an der Front einsetzten als zu Beginn des Kriegs. 250.000 Soldaten sollen sich bereits in der Ukraine befinden, weitere 150.000 Rekruten könnte Moskau noch nachschieben. Ein großes Fragezeichen steht nach wie vor hinter der Qualität der neuen Truppen – sowohl was Ausrüstung als auch Fähigkeiten anbelangt.

einsetzten als zu Beginn des Kriegs. 250.000 Soldaten sollen sich bereits in der Ukraine befinden, weitere 150.000 Rekruten könnte Moskau noch nachschieben. Ein großes Fragezeichen steht nach wie vor hinter der Qualität der neuen Truppen – sowohl was Ausrüstung als auch Fähigkeiten anbelangt. Russland hat seinen Artilleriebeschuss zuletzt stark zurückgefahren. Ob aus Munitionsknappheit oder aus taktischen Gründen, lässt sich nicht beurteilen.

zuletzt stark zurückgefahren. Ob aus Munitionsknappheit oder aus taktischen Gründen, lässt sich nicht beurteilen. Neue westliche Waffensysteme wie Kampf- und Schützenpanzer sowie Raketen mit höherer Reichweite dürften laut Experten erst nach und nach an der Font eintreffen. Manches wird erst für die zweite Jahreshälfte erwartet. Dann könnte auch die Ukraine wieder in die Offensive gehen – womöglich im Süden.

wie Kampf- und Schützenpanzer sowie Raketen mit höherer Reichweite dürften laut Experten erst nach und nach an der Font eintreffen. Manches wird erst für die zweite Jahreshälfte erwartet. Dann könnte auch die Ukraine wieder in die Offensive gehen – womöglich im Süden. Anders als zu Beginn des Kriegs ist die Frontlinie deutlich kürzer. Im Donbass sind es etwas mehr als 200 Kilometer. Russland kann dadurch seine Kräfte stärker konzentrieren. Umgekehrt muss die Ukraine weniger Territorium verteidigen und ist dadurch in der Lage, sich auf mögliche Attacken besser einzustellen.

2 Wo könnte Russland angreifen?

Wann Russland eine Großoffensive startet oder vielleicht sogar bereits gestartet hat, darüber gehen die Meinungen der Experten auseinander. „Wie groß die russische Offensive wird, ist unklar“, konstatierte Michael Kofman in dem Podcast „War on the Rocks“.

Gesicherte Informationen über heftige Kämpfe gibt es derzeit aus den Regionen rund um die Städte: Bachmut, Kreminna und Wuhledar.

Die Karte zeigt, wo Russland derzeit in die Offensive geht. © Rita Boettcher

Insbesondere den Städten Wuhledar im Süden des Donbass, das von der Ukraine gehalten wird, und Kreminna im Norden, das von Russen besetzt ist, messen Experten eine taktisch große Bedeutung bei. Bachmut dagegen, wird von Experten keine sehr hohe strategische Bedeutung zugemessen, sondern eher ein hoher Symbolwert.

Kreminna ist der Ort, wo die ukrainische Gegenoffensive in der Region Charkiw im September zum Stillstand kam. Dort liefern sich die Ukrainer und Russen seitdem heftige Kämpfe in den umliegenden Wäldern. Die ukrainischen Truppen waren zuletzt bis auf wenige Kilometer an die Stadtgrenze vorgerückt.

In der Gegend um Kreminna soll Russland laut mehreren Berichten Truppen zusammenziehen. Allein am Montag soll es dort 23 Zusammenstöße zwischen ukrainischen und russischen Truppen gegeben haben.

Hinweise gibt es auch über Kampfhandlungen etwas nördlich der Stadt Swatowe, mehr als 50 Kilometer weiter nördlich von Kreminna. Es wirkt, als würde Russland dort nach einem Schwachpunkt in den ukrainischen Stellungen suchen.

Ziel der Bemühungen der Russen ist wohl der Vorstoß auf die Stadt Isjum (siehe Karte oben), die die Ukrainer im Spätsommer zurückerobern konnten. Sie gilt als das „Tor zum Donbass“ und diente lange Zeit als Knotenpunkt für den russischen Nachschub.

Sollten die russischen Truppen zu einem späteren Zeitpunkt ihre Angriffe erfolgreich vorantreiben, könnten sie wie in einer Zangenbewegung die ukrainischen Truppen im Donbass einkesseln.

Das Ziel der russischen Generäle könnte ein Angriff von Norden, Süden und Westen auf die verbliebenen ukrainischen Stellungen im Donbass sein. © Rita Boettcher

Das von der Ukraine gehaltene Territorium im Donbass umfasst noch 10.000 Quadratkilometer. Eine Einnahme der gesamten Region als Ergebnis einer einzelnen Offensive käme einem Blitzerfolg gleich – so wie es der Ukraine im vergangenen Sommer unter völlig anderen Vorzeichen in Charkiw gelang.

Zur Einordnung: Zuletzt eroberten die Russen um Bachmut nur rund 40 Quadratkilometer innerhalb von Wochen. Das liegt vor allem an den über Jahre ausgebauten ukrainischen Verteidigungsstellungen im gesamten Donbass.

Dass den Russen trotz dieser widrigen Vorzeichen ein großer Erfolg gelingen kann, glaubt beispielsweise der frühere britische Infanterie-Kommandant Richard Kemp. Er nennt in einem Gastbeitrag für den britischen „Telegraph“ insbesondere die numerische Überlegenheit der russischen Armee, gepaart mit Putins Bereitschaft, hohe Verluste in Kauf zu nehmen, als Faktoren, die für Russland sprechen. Das gebe Anlass, sich „in den kommenden Wochen auf erhebliche russische Landgewinne einzustellen“.

Die meisten Experten erwarten nur kleinere Frontverschiebungen

Für andere Kriegsbeobachter ist die fast selbstmörderische Taktik Russlands, durch den Einsatz von Infanterie die ukrainischen Stellungen aufzuspüren und dann zu überrennen, höchstens dafür geeignet, kleinere Gebiete schrittweise zu erobern.

Die Kämpfe der vergangenen Monate um die Stadt Bachmut könnten einen Ausblick gegebenen haben, was nun in Wuhledar im Süden und im Norden um Kreminna bevorsteht. In einem erbitterten Abnutzungskampf verschob sich die Front um Bachmut über mehrere Monate nur wenige hundert Meter: Auf beiden Seiten waren die Verluste unter Soldaten und Kriegsgerät enorm.

Ein ukrainischer Panzer nahe der Stadt Kreminna. © AFP/Anatolii Stepanov

„Die russischen Vorstöße, wenn sie denn erfolgreich sind, erfolgen schrittweise, ihre Verluste bei Panzern und Flugzeugen sind extrem hoch (vor allem bei Panzern)“, schreibt Phillips O’Brien, Professor für Strategic Studies an der Universität im schottischen St. Andrews, in einer aktuellen Einschätzung zur Lage im Donbass.

Eine echte Wende sei nur dann möglich, wenn Russland seine Teilstreitkräfte koordiniere und konzentriert einsetze. Bisher war das jedoch eines der größten Probleme Russlands.

Russlands Truppen lernen offenbar nur langsam dazu

Wie wenig die russische Armee in diesem so zentralen Bereich dazugelernt hat, zeigt der Verlust eines großen Teils der 155. Marineinfanteriebrigade beim Eroberungsversuch von Wuhledar vergangene Woche.

Die Eliteeinheit soll laut einem Sprecher der ukrainischen Streitkräfte weitgehend „aufgerieben“ worden sein. Auch ein großer Teil der Ausrüstung ist wohl in den Minenfeldern um Wuhledar zerstört worden. Auf Twitter kursieren zudem Aufnahmen von russischen Soldaten, die ihre eigenen Verluste dokumentieren, indem sie ihre zerstörten Panzer filmen.

Das Scheitern der Brigade zeige wieder einmal, „dass selbst einige der vermeintlich besten russischen Einheiten nicht in der Lage sind, komplexe Operationen durchzuführen“, schreibt O’Brien.

Neben der immer wieder durchscheinenden Unfähigkeit der russischen Armee gibt es noch drei weitere Aspekte, die einen schnellen Durchmarsch im Donbass laut Experten eher unwahrscheinlich machen.

Die Versorgung der Truppen mit Munition, Benzin, Lebensmitteln und weiteren relevanten Gütern bereitet Russland immer noch Probleme. Größere Depots befinden sich außerhalb des 80 Kilometerradius der ukrainischen Himars-Raketenwerfer. Sammelplätze für Reserveeinheiten sowie Lagerplätze für Material sind in näherer Umgebung der Front aufgeteilt. Das macht sie zwar weniger anfällig für Raketenangriffe, verlangsamt jedoch eine mögliche Offensive.

und weiteren relevanten Gütern bereitet Russland immer noch Probleme. Größere Depots befinden sich außerhalb des 80 Kilometerradius der ukrainischen Himars-Raketenwerfer. Sammelplätze für Reserveeinheiten sowie Lagerplätze für Material sind in näherer Umgebung der Front aufgeteilt. Das macht sie zwar weniger anfällig für Raketenangriffe, verlangsamt jedoch eine mögliche Offensive. Reporter der „Washington Post“ beschrieben kürzlich, wie intensiv US- und ukrainische Geheimdienstmitarbeiter Informationen austauschen. Sollte Russland tatsächlich kurz vor dem Beginn einer überfallartigen Offensive stehen, wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt. So wie zu Beginn der Krieges vor gut einem Jahr.

Auch das in Washington ansässige „Institute for the Study of War“ betreibt in Hinblick auf eine russische Offensive Erwartungsmanagement: Die russische Militärführung könnte eine groß angelegte Offensivoperation zur Eroberung des Gebiets Donezk - zusammen mit Luhansk bildet sie den Donbass - in einem unrealistischen Zeitrahmen und wahrscheinlich ohne ausreichende Kampfkraft starten.

3 Worauf wird es für die Ukraine ankommen?

Für die Ukraine wird es in den kommenden Wochen darum gehen, den richtigen Moment zwischen taktischem Rückzug und Abnutzungskampf abzupassen. Oder anders ausgedrückt: Wie weit lassen sich die russischen Truppen schwächen, ohne die eigene Offensivkraft einzubüßen?

Dieser Zeitpunkt scheint nun in Bachmut erreicht, womöglich sogar überschritten. Wie die „New York Times“ am Montag berichtet, soll die ukrainische Armee Hilfsorganisationen und Zivilisten den Zutritt zur Stadt verboten haben. Selbst in den bisher als sicher eingestuften Stadtgebieten ist die Gefahr durch russische Angriffe offenbar nun zu groß.

Zudem sollen die russischen Truppen die Stadt nun von drei Seiten umstellt haben - ein Rückzug aus der Stadt steht wohl kurz bevor. Bereits Mitte Januar riet die US-Regierung Kiew davon ab, seine Soldaten und Munition im Kampf um ein strategisch unwichtiges Ziel zu opfern. Nur wenige Kilometer weiter nördlich liegen die nächsten, gut gesicherten ukrainischen Stellungen.

Mitarbeit: Christopher Stolz

