Schlägerei im Parlament, Proteste gegen neues Agenten-Gesetz Georgiens Regierung eifert Putin nach

Am Dienstagabend sind in der georgischen Hauptstadt Tbilissi Zehntausende auf die Straße gegangen – die zweite Nacht infolge. Sie protestieren gegen das „Agenten-Gesetz“ und fordern einen politischen Kurs des Landes ein, der in Richtung Europäische Union führt. Die Polizei stellt sich den Menschen mit Gewalt entgegen.