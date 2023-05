Schuldenobergrenze in den USA Armdrücken zwischen Kongress und Weißem Haus

Ein bisschen fühlt es sich in Washington gerade mal wieder wie in den Tagen vor einem Hurrikan an. Warnungen vor verheerenden Konsequenzen kursieren, die Anspannung steigt, je näher der mögliche Aufprall rückt – der Ernstfall wird rauf und runter diskutiert.

Kommt es wirklich so schlimm wie beschworen – oder helfen die Alarmrufe dabei, die Katastrophe zu verhindern, weil die Betroffenen Zeit haben, sich auf das „worst case“-Szenario vorzubereiten?

In der amerikanischen Hauptstadt muss zwar niemand evakuiert werden. Auch sollten die Beteiligten inzwischen sturmerprobt sein – sie erleben diese Situation nicht zum ersten Mal. Aber den USA, beziehungsweise der Regierung droht die Zahlungsunfähigkeit.

Ein Horrorszenario am Horizont

Es wäre eine so noch nie aufgetretene Katastrophe mit weltweiten, schwer vorherzusagenden Folgen. Dieser Sturm könnte nun sogar früher über die USA hereinbrechen als erwartet, wie US-Finanzministerin Janet Yellen am vergangenen Montag in einem Brief an den Kongress warnte.

US-Finanzministerin Janet Yellen warnt vor einem Zahlungsausfall bereits ab Juni. © dpa/AP/Jose Luis Magana

Wenn sich das Parlament nicht auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze einigen kann, droht ein Zahlungsausfall schon am 1. Juni. Ab dann könnte das Land seine Kredite nicht mehr bedienen.

Offiziell sind die USA bereits am 19. Januar an ihre derzeit geltende Schuldenobergrenze von 31,38 Billionen Dollar (rund 28,6 Billionen Euro) gestoßen. Die war im Dezember 2021 gesetzlich festgelegt worden. Eigentlich darf die US-Regierung ab diesem Moment keine neuen Schulden machen.

Aber der Staatsbetrieb läuft weiter, zum Beispiel müssen die Gehälter der Bediensteten ausgezahlt und Pensionsansprüche bedient werden.

Diese Situation ist keine Premiere

Daher schaltete das Finanzministerium in den Notfallmodus: Um anstehende Rechnungen zu bedienen, wurde Geld aus Pensionsfonds aufgenommen. Aber auch solche Notfallmaßnahmen gehen nur eine Weile gut.

Seit Jahrzehnten wird regelmäßig der Punkt erreicht, an dem sich die beiden Parteien im Kongress darauf einigen müssen, das Limit zu erhöhen, bis zu dem die Regierung sich verschulden darf.

31,38 Billionen Dollar beträgt die derzeit geltende Schuldenobergrenze in den USA.

Vor allem, wenn die Partei des Präsidenten in einem oder beiden Kammern des Kongresses nicht die Mehrheit stellt, können die Verhandlungen quälend lange dauern.

Denn die Opposition nutzt dies, um der Regierung möglichst viele Zugeständnisse abzuringen. Vorgekommen ist es schon mehrfach, dass der Regierung zeitweise das Geld ausging und manche Behörden ihre Arbeit vorübergehend einstellen mussten. Aber bisher wurde am Ende stets ein Kompromiss gefunden und ein Zahlungsausfall vermieden.

Die Angst, dass das dieses Mal anders sein könnte, ist vielerorts spürbar. Das liegt vor allem an der extremen Polarisierung im Kongress: Ein harter Kern der republikanischen Abgeordneten ist entschlossen, die Biden-Administration am Geldausgeben und damit am Regieren zu hindern.

Diese Politiker zeigen kein Interesse an Kompromissen – was sie bereits im Januar bei der Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, demonstriert haben.

Der Republikaner McCarthy wurde erst im 15. Wahlgang gewählt, nachdem er weitreichende Zugeständnisse an Vertreter dieser Gruppe gemacht hatte. Dieser Wille, die Dysfunktionalität des Kongresses in Kauf zu nehmen, ist besorgniserregend.

US-Präsident Joe Biden hat nun die „big four“ – die vier Vorsitzenden der Demokraten und Republikaner in Senat und Repräsentantenhaus – für diesen Dienstag ins Weiße Haus geladen, um einen Ausweg zu finden.

Die Demokraten argumentieren, über eine Zahlungsfähigkeit könne man nicht verhandeln. Es sei die Pflicht des Kongresses, diese auf jeden Fall zu vermeiden, sagte Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre am vergangenen Dienstag. „Die Schuldenobergrenze wurde unter Präsident Trump dreimal angehoben. Das sollte dieses Mal nicht anders sein.“

Kommt der Präsident den Republikanern entgegen?

Von demokratischen Senatoren ist zu hören, dass die aktuelle Situation nicht geeignet sei, unter großem Zeitdruck über weitreichende Kürzungen etwa im Sozialen zu sprechen. Das müsse bei den Haushaltsverhandlungen geschehen – und mit Blick auf künftige Ausgaben.

Biden könnte McCarthy Zugeständnisse machen, dass für die Republikaner wichtige Punkte dann besprochen werden sollen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die Schuldenobergrenze für Ausgaben der Regierung angehoben werden muss, die der Kongress bereits beschlossen hat.

Knappe Mehrheiten im Repräsentantenhaus

Die republikanischen Abgeordneten stellen sich jedoch weiter stur. Vor wenigen Tagen verabschiedeten sie mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus eine Erhöhung der Schuldenobergrenze zusammen mit drastischen Haushaltskürzungen. Denen werden weder der demokratische geführte Senat noch das Weiße Haus zustimmen.

Präsident Biden fordert bisher, dass die Schuldenobergrenze ohne Auflagen angehoben wird. Dem wiederum kann McCarthy kaum zustimmen: Die Mehrheit der Republikaner im House ist so knapp, dass der Sprecher dem harten Kern seiner Fraktion etwas anbieten muss, um einen Aufstand und womöglich eine Entmachtung zu verhindern.

Biden war lange selbst US-Senator

Wie es weitergeht, ist offen. Immerhin: Biden saß jahrelang selbst im Senat und hatte als Vizepräsident von Barack Obama viel mit dem Kongress zu tun. Wenn einer dieses Pokerspiel beherrscht, dann wohl er.

US-Medien spielen alternative Handlungsmöglichkeiten des Präsidenten durch. Eine wäre, dass er eigenmächtig den Schuldendeckel anheben könnte – unter Berufung auf eine Bestimmung des 14. Verfassungszusatzes, der nach dem Bürgerkrieg beschlossen wurde.

In Abschnitt 4 des Zusatzes heißt es, dass die Schulden der Vereinigten Staaten nicht infrage gestellt werden dürfen. Demnach hätte Biden die Pflicht zu handeln – und die vom Kongress selbst eingeführte Schuldenobergrenze müsse nachrangig behandelt werden.

Möglich ist auch, dass der Kongress beschließt, noch einmal für einen oder zwei Monate in die Verlängerung zu gehen. Die von Yellen genannte Deadline 1. Juni könnte dies erfordern, heißt es.

Das Weiße Haus hat ausgeführt, was aus Sicht des Congressional Budget Office und des Finanzministeriums droht, wenn keine Lösung gefunden wird. Es sind besorgniserregende Szenarien, die ganz offensichtlich den Einigungsdruck erhöhen sollen.