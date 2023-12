Selenskyj in Washington Bidens letzter Schachzug in der Ukraine-Frage

Im Ringen um weitere Ukraine-Hilfen hat US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj für diesen Dienstag ins Weiße Haus eingeladen – ein dramatischer Versuch in letzter Minute.

Biden spielt damit womöglich den letzten, entscheidenden Trumpf in dem Streit aus: Wenn es Selenskyj nicht gelingt, die widerspenstigen Republikaner im US-Senat noch einmal von der Dramatik der aktuellen Lage zu überzeugen, dann schafft es womöglich niemand.

Es ist Selenskyjs dritter Auftritt im Kapitol seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022, und es werden wohl seine wichtigsten Gespräche mit US-Vertretern seit Beginn des Krieges. Biden und der Großteil des Kongresses sind der Meinung, dass das Schicksal der Ukraine direkt davon abhängt, dass der amerikanische Gesetzgeber bis Jahresende ein neues Hilfspaket verabschiedet.

Seit Wochen stocken die Haushaltsgespräche. Biden hat im Oktober weitere Mittel für Waffenlieferungen und andere Hilfen an Kiew in Höhe von 61 Milliarden Dollar beantragt.

Stimmt der Kongress dem zu, gilt der Bedarf der Ukraine bis Ende 2024 als gedeckt. Die 61 Milliarden sind Teil eines größeren Pakets mit einem Gesamtumfang von 106 Milliarden Dollar (rund 98 Milliarden Euro), in dem auch Unterstützung für Israel, Taiwan und Mittel für die Sicherung der amerikanischen Südgrenze enthalten sind.

Die Republikaner im Kongress versuchen, den regierenden Demokraten nicht nur Geld, sondern auch erhebliche Zugeständnisse in der Asylpolitik abzuringen. Bei TV-Auftritten am Sonntag gaben die Verhandlungsführer im Senat zu, dass zuletzt wenig Fortschritte gemacht wurden.

So sagte der Republikaner James Lankford im Sender CBS, dass es keine weiteren Gelder für die Ukraine geben werde, wenn die „chaotische“ Lage an der Grenze nicht angegangen werde. Der demokratische Verhandlungsführer Chris Murphy wiederum erklärte im Sender NBC, die Forderungen der Republikaner seien „unverantwortlich“ und müssten „in den nächsten 24 bis 48 Stunden“ deutlich „vernünftiger“ werden, damit die Demokraten zustimmen könnten.

Am Mittwoch hatten die Republikaner eine Verfahrensabstimmung über einen Gesetzentwurf zur nationalen Sicherheit blockiert. Darin waren die Mittel für die Ukraine enthalten. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Entwurf eine Mehrheit von 60 der 100 Senatoren gebraucht. Die Republikaner stellen derzeit 49 Senatoren.

Letzte reguläre Sitzungswoche vor Weihnachten

Für die Abgeordneten und Senatoren im Kongress ist es die letzte reguläre Sitzungswoche vor der Weihnachtspause. Gelingt der Durchbruch nicht, würden den USA bis zum Ende des Jahres die Mittel für die Lieferung von Waffen und Unterstützung an die Ukraine ausgehen. Das würde das von Russland angegriffene Land auf dem Schlachtfeld in die Knie zwingen, warnte die Haushaltsdirektorin des Weißen Hauses, Shalanda Young, vor wenigen Tagen.

Im Januar finden bereits die ersten Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl statt. Dass die Budgetverhandlungen im kommenden Jahr erfolgreich abgeschlossen werden, bezweifeln viele. Und schon im November könnte Donald Trump zurück ins Weiße Haus gewählt werden. Die Zweifel sind groß, dass die USA unter ihm die Ukraine dann noch unterstützen würden.

Ohne rasche Hilfe durch die USA drohe der Ukraine eine Niederlage, warnte Selenskyjs Stabschef Andriy Yermak bei einem Washington-Besuch in der vergangenen Woche. Selenskyj selbst hatte einen geplanten Videoauftritt vor ausgewählten Senatoren am vergangenen Dienstag kurzfristig abgesagt.

Nun will er persönlich um weitere Hilfen der Amerikaner werben. Selenskyj, der am Samstag an der Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei teilgenommen hatte, machte sich bereits am Sonntag auf den Weg nach Washington.

Am Dienstag trifft er um 14:15 Uhr (Ortszeit) mit Biden zusammen und wendet sich dem Zeitplan zufolge zwei Stunden später in einer gemeinsamen Pressekonferenz an das amerikanische Volk. Am Vormittag besucht der ukrainische Präsident zudem den Kongress, wo er bei einer Sitzung des gesamten Senats und mit dem neuen republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sprechen wird.

Der öffentliche Rückhalt schwindet

Selenskyj ist bewusst, dass auch in den USA der öffentliche Rückhalt für die Ukrainehilfen nach knapp zwei Jahren Krieg und ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen schwindet. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup sind inzwischen 41 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass die USA „zu viel“ für die Ukraine tun. Im August 2022 stimmten dieser Aussage lediglich 24 Prozent zu, und auch im Juni 2023 waren es nur 29 Prozent.

Insgesamt hat Washington die Ukraine seit dem russischen Einmarsch mit rund 111 Milliarden Dollar unterstützt. Wie eine Studie des American Enterprise Institute (AEI) zeigt, wird dabei ein Großteil der Gelder, die direkt in die Ukraine fließen, nicht im Ausland, sondern in den Vereinigten Staaten ausgegeben.

Von den 68 Milliarden Dollar an militärischer und ähnlicher Unterstützung, die der Kongress seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bewilligt habe, gingen demnach fast 90 Prozent an amerikanische Rüstungsunternehmen. Im Kampf um die öffentliche Meinung könnte das ein wichtiges Argument der Ukraine-Unterstützer sein.