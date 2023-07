Showdown bei Regierungswechsel in Thailand Militär blockiert Wahl des Premierministers

Es ist ein harter Angriff auf die Demokratie: Thailands Militär hat die Bestätigung des Wahlsiegers Pita Limjaroenrat als neuen Ministerpräsidenten bei der Parlamentsabstimmung verhindert.

Es ist eine schwere Niederlage für den 42-jährigen Chef der progressiven Move Forward Party, aber auch für seine vielen Wählerinnen und Wähler.

Der junge, pro-demokratische Reformer war der einzige Kandidat. Seine Partei hatte die Parlamentswahl Mitte Mai deutlich gewonnen und danach eine Koalition aus acht Parteien gebildet. Im Abgeordnetenhaus verfügt er damit über eine deutliche Mehrheit – wegen einer besonderen Verfassungsklausel reichten diese Stimmen aber nicht aus.

Nicht nur die 500 neu gewählten Abgeordneten, sondern auch 250 nicht gewählte, vom Militär ernannte Senatoren bestimmen den Ministerpräsidenten – so haben es die Generäle nach ihrem Putsch 2014 in der Verfassung verankert.

Pita bekam 324 Stimmen von insgesamt 749. Für eine einfache Mehrheit wären 375 Stimmen nötig gewesen. Normalerweise hat das Parlament im Königreich 750 Sitze, ein Senator war jedoch kurz vor dem Votum zurückgetreten.

Streit um Gesetz für Majestätsbeleidigung

Der Abstimmung vorausgegangen war eine sechsstündige Parlamentsdebatte, in deren Zentrum vor allem das Vorhaben der Move Forward Party stand, das kontroverse Lèse-Majesté-Gesetz zu ändern: Denn das beliebte Urlaubsparadies bestraft Majestätsbeleidigung so hart wie kaum ein anderes Land der Welt.

In der vergangenen Legislaturperiode war er einer der schärfsten Regierungskritiker. Moritz Kleine-Brockhoff, Leiter des Regionalbüros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Bangkok

Das Gesetz sieht lange Haftstrafen vor, immer wieder kommt es zu Festnahmen auch sehr junger Thais. Dagegen gibt es in der Bevölkerung schon lange Proteste – viele konservative Politiker wollen aber an dem Gesetz festhalten.

Wie es weitergeht

Im Zuge der Debatte versuchte Pita, möglichst viele Abgeordnete von sich zu überzeugen. „Dies ist keine Stimme für mich oder für den Ministerpräsidenten Thailands, sondern eine historische Chance, in Thailand zur Normalität zurückzukehren“, sagte er.

Der Generalsekretär der Partei, Chaithawat Tulathon, sagte: „Millionen von Wählern fragen sich: Wenn wir nicht den Regierungschef und die Regierung bekommen, für die eine Mehrheit gestimmt hat – wofür halten wir dann überhaupt Wahlen ab?“

Vor dem Parlament hatten sich zahlreiche Anhänger von Pita versammelt, die die Abstimmung verfolgten.

Am nächsten Mittwoch und möglicherweise auch am Donnerstag soll nun erneut abgestimmt werden. Dabei könnte Medien zufolge auch ein anderer Kandidat als Pita nominiert werden – oder aber Pita wird erneut aufgestellt. Dann müsste er Beobachtern zufolge allerdings seinen Gegnern Zugeständnisse machen, etwa beim Thema Lèse Majesté.

Militär versuchte, Wahl zu verhindern

Schon auf anderem Weg hatten die herrschenden Generäle versucht, Pitas Amtsantritt zu verhindern: Am Mittwoch, einen Tag vor der Abstimmung, war bekannt geworden, dass der beliebte Politiker seine Parlamentsmitgliedschaft verlieren könnte. Die Wahlkommission des Landes hatte formal der Bitte stattgegeben, beim Verfassungsgericht Pitas sofortige Suspendierung anzufragen.

Hintergrund sind Ermittlungen über angebliche Aktienanteile an einem Medienunternehmen, die er während seiner Kandidatur besessen haben soll – was in Thailand Teilnehmern an einer Wahl verboten ist. Pita könnte aber ungeachtet der Ermittlungen zum Regierungschef gewählt werden.

Die „Bangkok Post“ zitierte ihn mit den Worten: „Das betreffende Medienunternehmen ist schon seit Ewigkeiten geschlossen, und ich hielt die Anteile nur als Testamentsvollstrecker des Nachlasses meines Vaters.“

Wer ist Pita Limjaroenrat?

Pita Limjaroenrat stammt aus einer reichen, thailändischen Familie. Als Kind wurde er auf ein Internat nach Neuseeland geschickt, wo er nach eigenen Angaben begann, sich für Politik zu interessieren.

Seine Unterstützer feiern ihn wie einen Superstar: Thailands Wahlsieger Pita Limjaroenrat bei einer Veranstaltung am 9. Juli in Bangkok. © REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

„Ich wurde in die neuseeländische Pampa verfrachtet, wo es damals nur drei Fernsehsender gab. Entweder hast du dort australische Seifenopern geschaut oder die Debatten im Parlament“, erzählte er über seine Schulzeit in einem Interview mit dem thailändischen Youtube-Kanal „Aim Hour“.

Seine Familie hatte zwar immer wieder Verbindungen zur Regierung, gehört aber nicht zur alten, thailändischen Polit- und Militärelite, die Pita zu bekämpfen versucht. Sein Vater war Berater eines früheren Landwirtschaftsministers, sein Onkel arbeitete für den ehemaligen Präsidenten Thaksin Shinawatra, der 2006 vom Militär gestürzt worden war.

151 Parlamentssitze, von insgesamt 500, gewann seine Partei Move Forward bei der Wahl im Mai.

„Vor vier Jahren wechselte Pita in die Politik und gewann einen Sitz im Parlament“, sagt der Thailand-Experte Moritz Kleine-Brockhoff dem Tagesspiegel. „Dort war er in der vergangenen Legislaturperiode einer der schärfsten Regierungskritiker. Das gab ihm Profil und trug bei zu seinem Erfolg bei der Parlamentswahl.“

Piatas Move Forward ist die fortschrittlichste Partei in Thailand. Pavin Chachavalpongpun, Professor für Südostasien-Wissenschaften an der Universität Kyoto

Bis dahin war Pita in Thailand vor allem als Unternehmer bekannt: Nach einem Bachelor-Abschluss in Finanzen an einer Universität in Bangkok, machte er einen Master in Politikwissenschaften an der Elite-Universität Harvard und einen MBA in am „Massachusetts Institute of Technology“.

Zurück in seiner Heimat leitete er nach dem Tod seines Vaters das Familien-Unternehmen Agrifood, das Speiseöl aus Reis produziert. Er war verheiratet mit der thailändischen Schauspielerin Chutima Teenpanart, doch das Paar ließ sich 2019 scheiden.

Ihre siebenjährige Tochter Pipim trat zusammen mit Pita, der sich als alleinerziehender Vater und Single bezeichnet, auf Wahlkampfveranstaltungen seiner Partei auf.

Pita Limjaroenrat mit seiner Tochter Pipim bei einer Wahlveranstaltung im Mai. © IMAGO/ZUMA Wire

In Interviews vor der Wahl sprach Pita aber auch ganz konkrete Probleme des Landes an, wie die Ungleichheit von Infrastruktur, Internetverbindungen, Bildungschancen auf dem Land und in den Städten.

Aber Pita, der durch und durch Demokrat ist, hat noch andere, große Pläne: Er will die Verfassung und Gesetze ändern, sodass die Monarchie und die Generäle weniger Einfluss haben. Sein Ziel ist, Thailand, wie er es nennt, aus dem „verlorenen Jahrzehnt“ des Militärregimes zu führen. Kritiker und Opposition sollen künftig nicht mehr unterdrückt oder verfolgt werden.

Pita Limjaroenrat und die neu gewählten Mitglieder des Repräsentantenhauses seiner Partei in Bangkok. © AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

„Es funktioniert nichts besser als Wahlen“, sagte er in einem Interview mit „The Nation Thailand“. „Ihr könnt die Zukunft gestalten, indem ihr heute wählen geht. Und ihr müsst verstehen: Schlechte Politiker werden gewählt von Bürgern, die nicht zur Wahl gehen.“

Und die Thailänderinnen und Thailänder gingen zur Wahl, entschieden sich gegen das herrschende Militär: Im Mai gewann Pita mit Move Forward 151 der 500 Parlamentssitze. Auf Platz Zwei landete die Partei Pheu Thai mit 141 Sitzen. Zusammen mit sechs weiteren Parteien wollten sie nun eine Koalition eingehen.

„Pitas Move Forward ist die fortschrittlichste Partei in Thailand“, sagt auch der Thailänder Pavin Chachavalpongpun, Professor für Südostasien-Wissenschaften an der Universität Kyoto. „Mit dem Ziel, die Demokratie zu fördern und dabei insbesondere die Reformen des Militärs und der Monarchie zu unterstützen, hat er seine Partei zum Wahlsieg geführt.“

Dass dieser Erfolg nun blockiert wurde, sieht der Experte kritisch: „Der Senat arbeitet im Auftrag der alten politischen Eliten. Die Blockade von Pita als Ministerpräsident ist ein Schlag ins Gesicht der Wähler. Sie wird unnötigerweise eine feindselige Reaktion der Öffentlichkeit gegen den Senat hervorrufen. Ich denke, viele werden auf die Straße gehen, um gegen die in ihren Augen ungerechte Behandlung von Pita zu protestieren.“

Mit dpa