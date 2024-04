Showdown im US-Kongress um Ukraine-Hilfen Mike Johnson geht aufs Ganze

Mike Johnson klingt auf einmal wie ein Staatsmann: „Dies ist ein Chamberlain- oder ein Churchill-Moment.“ So warb der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch in einem Brief an seine Fraktion, als er um Rückhalt bei der für diesen Samstag geplanten Verabschiedung der Ukraine-Hilfen bat. Die militärische Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes sei von entscheidender Bedeutung.