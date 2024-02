Tagesspiegel Plus „Sie waren gierig. Sie sind Mörder“ : Eine Mutter kämpft um Gerechtigkeit für die Opfer des Erdbebens in der Türkei

Die 14-jährige Selin Karakaya starb, als ihr Hotel beim Erdbeben in der Türkei vor einem Jahr in sich zusammensackte. Ihre Mutter will die Verantwortlichen für den Pfusch am Bau bestraft sehen.