Staatschef Ali Bongo weiterhin in Hausarrest Afrikanische Union besorgt über Militärputsch in Gabun

Die Afrikanische Union (AU) hat sich besorgt über die Lage im zentralafrikanischen Gabun geäußert. Der Kommissionsvorsitzende Moussa Faki Mahamat verurteile den Putschversuch, hieß in einer am Mittwochnachmittag in Addis Abeba veröffentlichten Erklärung.

Der AU-Kommissionsvorsitzende forderte eine schnelle Rückkehr zur Demokratie und verfassungsmäßigen Ordnung. Die Armee und die Sicherheitskräfte müssten die physische Unversehrtheit von Präsident Ali Bongo Ondimba und seiner Familie garantieren.

Zuvor hatte eine Gruppe von Militärs am Mittwochmorgen die Machtübernahme in Gabun verkündet. Alle Institutionen seien aufgelöst, die Wahlen vom vergangenen Wochenende annulliert, erklärten sie im Fernsehsender Gabon 24. Staatschef Ali Bongo steht demnach unter Hausarrest. (epd)