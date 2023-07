Steigende Hitze am Mittelmeer Griechenland sorgt sich um die Zukunft des Tourismus

Eine Frau mittleren Alters aus Nordeuropa fiel dieser Tage beim Besuch der Akropolis in Athen in Ohnmacht. Schuld war nicht der Anblick, sondern die Hitzewelle. Inzwischen ist das berühmte Monument, wie alle archäologischen Stätten in Griechenland, wegen der extremen Temperaturen, die das Land seit Wochen heimsuchen, täglich zwischen Mittag und 17.30 Uhr geschlossen. Die Situation ist in allen Mittelmeerländern ähnlich.