Steuererhöhungen und neue Schulden : Britischer Geheimdienst sieht Haushaltsloch in Russland

Russland will dem britischen Geheimdienst zufolge seine Ausgaben in diesem Jahr um 26 Prozent erhöhen. Das dürfte ohne Steuererhöhungen und neue Schulden kaum zu schaffen sein, so der Bericht.