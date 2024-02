Stockholms Premier bei Viktor Orbán Sichert sich Schweden mit einem Rüstungsdeal den Nato-Beitritt?

Man braucht Vertrauen und gegenseitigen Respekt, sagte Viktor Orbán bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Ulf Kristersson am Freitag in Budapest. Beides dürfte Ungarns Regierungschef bei seinem schwedischen Amtskollegen in den vergangenen Monaten vermisst haben, die Beziehungen zwischen den Ländern gelten als angespannt.