Taliban beherrschen seit zwei Jahren Afghanistan „Die Sicherheitslage ist besser als zuvor – das ist die tragische Ironie“

Afghanistan mit seinen inzwischen fast 40 Millionen Menschen ist bei uns – angesichts der Kriege in der Ukraine und in Nahost – ein wenig in Vergessenheit geraten. Dabei ist der deutsche Abzug von dort erst gut zwei Jahre her. Sie waren im September zwei Wochen dort – wie haben Sie das Land erlebt?

„Der erste Eindruck war überraschend: Der Flughafen ist organisiert, ausländische Gäste werden freundlich willkommen geheißen. Die Straßen zum Flughafen sind geteert und ohne Schlaglöcher. Dem Besucher wird ein Gefühl von Sicherheit und Ordnung gegeben.