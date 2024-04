„Tausende an jenem Tag im Stich gelassen“ Geisel-Video löst Proteste gegen Israels Regierung aus

Ein von der Hamas ausgestrahltes Video einer israelisch-amerikanischen Geisel hat am Mittwochabend in mehreren Städten Israels Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und das Militär ausgelöst. In Jerusalem marschierten mehrere hundert Personen vor die Residenz des Premiers, entzündeten ein Lagerfeuer und forderten die Freilassung von Hersh Goldberg-Polin und der übrigen Geiseln.

Goldberg-Polin hatte in dem gut zweiminütigen Video schwere Vorwürfe gegen die Regierung und das Militär gerichtet. „Sie sollten sich schämen, dass Sie mich und Tausende von Bürgern an jenem Tag im Stich gelassen haben.“ Sie sollten sich schämen, dass seit 200 Tagen alle Versuche, sie zu retten, gescheitert seien, sagte der 24-jährige US-stämmige Israeli, der in dem Video mit amputiertem linkem Arm erschien.

Er sei am 7. Oktober ausgegangen, um mit seinen Freunden Spaß zu haben, stattdessen musste er „mit schweren Wunden am ganzen Körper um mein Leben kämpfen, nachdem ich versucht hatte, mich und andere zu schützen, weil an diesem Tag niemand da war, der uns beschützte“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Goldberg-Polin teilte mit, bei Bombenangriffen der israelischen Luftwaffe seien etwa 70 Geiseln wie er getötet worden. „Und Sie sollten sich schämen, dass Sie und Ihre Regierung jeden Deal, der auf den Tisch kommt, ablehnen. Wollen Sie diesen Alptraum nicht schon jetzt beenden?“ Die Familie der Geisel hatte ihr Einverständnis erteilt, das Video zu veröffentlichen.

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, äußerte auf der Plattform X zum Video der Geisel: „Volle Zuneigung für seine Eltern, die endlich ein Lebenszeichen bekommen, und ich hoffe, dass sie ihn bald zurückbekommen. Grenzenlose Verachtung für die Hamas-Terroristen, die in diesem Video so grausam für ihr eigenes schreckliches Verbrechen werben.“ (KNA)