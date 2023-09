Tote in Kosovo „Das hat ein enormes Eskalationspotenzial“

Am Sonntag kam es zu Schüssen und Gewalt zwischen Paramilitärs und kosovarischen Polizisten, Serbien und Kosovo schieben einander die Schuld zu – was nach dem Üblichen klingt, scheint diesmal doch gefährlicher. Wie sehen Sie das?

Das Hin- und Herschieben von Schuld ist in der Tat das einzige, das wie immer war. Neu und unglaublich gefährlich für die Region ist, dass es am Sonntag zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Tote gab. Darin liegt ein extremes Eskalationspotenzial. Nicht nur für Kosovo und Serbien, sondern auch für Bosnien.

Was meinen Sie?

Auch dort ist die Lage massiv aufgeheizt. Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska, einer der zwei Teil-Entitäten Bosnien-Herzegowinas, benutzt in letzter Zeit eine außergewöhnlich scharfe serbisch-nationalistische Rhetorik. Er kündigt neue Gesetze an, die die Meinungsfreiheit einschränken, er droht sogar, den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina festnehmen zu lassen, sollte er sich auf seinem Territorium blicken lassen. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die Liste ist weitaus üppiger.

Aleksandra Tomanić ist Leiterin des European Fund for the Balkans (EFB), einer Initiative europäischer Stiftungen mit Sitz in Belgrad, die Demokratie auf dem Westbalkan und dessen Rolle in Europa stärken will.

Was hat das mit Kosovo zu tun?

Ich tendiere dazu, das alles zusammen zusehen. Dies alles ist Teil jener „serbischen Welt”, der Nachfolge-Idee, die an die Stelle von Slobodan Milosevics Großserbien trat. Es ist mit Putins „russischer Welt” zu vergleichen. Das spiegelt sich in den Reden und Taten vieler hochrangiger Politiker. Und es ist wirklich das Letzte, was wir hier brauchen.

Zurück zu den Ereignissen von Sonntag – was wissen wir? Was genau ist passiert?

Es sind trotz etlicher Pressekonferenzen unfassbar viele Fragen offen. Angeblich wurden drei der Angreifer, die keinerlei Abzeichen trugen, erschossen, sechs verhaftet.

Interessant ist übrigens, dass in der Hauptstadt von Kosovo, Pristina, fast im Stundenrhythmus Pressekonferenzen gegeben wurden, während die serbische Seite den ganzen Tag über absolute Stille bewahrte. Staatspräsident Vucic sollte am Nachmittag reden, dann wurde das auf 20 Uhr verschoben. Nun hat Serbien für Mittwoch Staatstrauer angeordnet, obwohl immer noch nicht ganz geklärt ist, was genau überhaupt passiert ist.

Es ist von der EU zu wenig, nur Kaffee und Kekse auf den Tisch zu stellen. Aleksandra Tomanić, Exekutivdirektorin des European Fund for the Balkans

Wie lesen Sie das?

Das zeugt von der fast kompletten Abwesenheit von Institutionen in Serbien. Weder die Premierministerin war zu hören, noch der Verteidigungsminister – niemand. Offenbar ist der Präsident das einzige Stück serbischer Staat.

Die EU hatte gerade wieder Versöhnungsgespräche zwischen den beiden verfeindeten Hauptstädten moderiert, Serbiens Präsident und Albin Kurti, der kosovarische Premier, waren in Brüssel. Was ist da schiefgelaufen?

Diese Gespräche dauern ja schon mehr als zehn Jahre an; sie gehen jetzt eher ihrem Ende entgegen.

Im Frühjahr präsentierte man eine Abmachung nach einem Treffen in Ohrid in Nordmazedonien. Die Vertreter der EU stellten es als von beiden Seiten verabschiedet vor. Doch der serbische Präsident reagierte unmittelbar und verkündete, er habe nichts unterschrieben und werde das auch in Zukunft nicht tun. Die EU ließ diesen öffentlichen Affront kommentar- und folgenlos.

Kann die EU vielleicht einfach nichts tun, angesichts der Tiefe der Feindschaft und der gegensätzlichen Interessen?

Die EU stand auf dem Standpunkt: Wir moderieren nur die Gespräche der beiden. Die Verantwortung schob sie von sich.

Gerade in einer solchen Situation, wenn gegnerische Parteien völlig entgegengesetzte Ziele haben – hier Unabhängigkeit des Kosovo, dort keine Unabhängigkeit –, ist es zu wenig, nur Kaffee und Kekse auf den Tisch zu stellen. Nach zehn ergebnislosen Jahren führt das zu Frustration und dann zu Eskalation, wie wir jetzt sehen.

10 Jahre schon moderiert die EU Gespräche zwischen Belgrad und Pristina.

Was hätte Brüssel denn tun sollen?

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen trat mit dem Anspruch an, eine geopolitische Kommission zu führen. Da hätte sie mit ihren südosteuropäischen Beitrittskandidatinnen anfangen sollen, mit einer glaubwürdigen und funktionierenden Erweiterungspolitik. In diesem Zusammenhang war es vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, die Zuständigkeit für das sensible Thema Erweiterung – in deren Zentrum Rechtsstaatlichkeit stehen sollte – einem EU-Kommissar anzuvertrauen, der Kandidat der in Ungarn regierenden Fidesz-Partei ist. Der Einfluss der EU hätte enorm sein können. Doch er ist leider verspielt.

Womit ich nicht sagen will, das sei alles Schuld der EU. Die Länder selbst waren nicht oder nur wenig bereit, sich zu reformieren und zu ändern.

Es wird hier langfristig keine Stabilität ohne Demokratie geben. Aleksandra Tomanić, European Fund for the Balkans

Was hätte von EU-Seite konkret anders und besser laufen sollen?

Man hat im Balkan und auch anderswo auf der Welt schon Konflikte beendet, und ich bin mir sicher, da gibt es genug Wissen und konkrete Methoden. Wirtschaftshilfen und andere Mittel werden häufig an direkte Reformschritte geknüpft. Das Instrumentarium der internationalen Politik ist da durchaus kreativ. Warum die EU hier auf Zeit gespielt hat statt auf Resultate, bleibt die große Frage. Wandel durch Handel ist leider auch hier gescheitert.

Was meinen Sie mit Zeit?

Die Aussicht, Mitglied der EU zu werden, war ein starker Befriedungsanker für die Region. Die Länder des Westbalkans wollten Teil der EU und irgendwann auch von Schengen werden. Aber nach 20 Jahren im Erweiterungsprozess kann man nicht mehr von einem Prozess sprechen, dann wird das Warten ein Dauerzustand. Diesen Friedensanker in Form von absehbarer EU-Mitgliedschaft gibt es im Moment einfach nicht mehr.

Hat die EU nur geschlampt, oder sehen Sie ein Konzept hinter dem Versagen?

Leider hat die EU in all der Zeit Stabilität vor Demokratie gesetzt. Es gibt dafür das schöne Wort Stabilocracy. Es wird hier aber langfristig keine Stabilität ohne Demokratie geben. Es ist unglaublich wichtig, sich das einzugestehen. Die Zivilgesellschaft kann noch so viel bewegen: Wenn dann politische Prominenz der EU und aus den Mitgliedstaaten hier auftaucht und Autokraten nicht nur die Hand schüttelt, sondern sie auch ausgiebig öffentlich lobpreist, wird die mutige Arbeit der Zivilgesellschaft in der ganzen Region zunichte gemacht.