Fern-Duell an der Grenze zu Mexiko Biden, Trump und das Migrationsproblem der USA

Es ist ein Wettlauf der besonderen Art: Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump an die amerikanische Südgrenze zu Mexiko reisen würde, kündigte das Weiße Haus für denselben Tag eine Visite von Joe Biden an. Der amtierende Präsident, der im November für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden will, und sein potenzieller Herausforderer liefern sich an diesem Donnerstag eine Art Fernduell in Texas – und beide werden den jeweils anderen für die zugespitzte Situation verantwortlich machen.