Trumps Schweigegeldprozess „Es war Wahlbetrug“

Ein Jahr hat es gedauert, bis der überhaupt erste Prozess gegen einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten beginnen konnte. Nachdem in der vergangenen Woche die Geschworenen ausgesucht worden waren, startete das Gerichtsdrama „Das Volk des Staates New York gegen Donald Trump“ am Montag mit den Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, mit einem kurzen Auftritt des ersten Zeugen der Anklage – und mit entsprechendem Medienrummel in Manhattan.