„Truth Social“ erzielt 7,7 Milliarden Dollar Börsenwert Trumps virtuelle Goldgrube – was ist sie wirklich wert?

Donald Trump wirkt mitunter wie ein Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht. Eben drohten ihm noch die Zahlungsunfähigkeit und die Pfändung seines prestigeträchtigen Trump Towers in New York, weil es ihm nicht gelang, einen dreistelligen Millionenbetrag als Kaution vor Gericht zu hinterlegen.