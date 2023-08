Ukraine-Invasion Tag 554 3000 bis 15.000 Dollar Schmiergeld für eine Wehrdienstbefreiung

Mitte August hatte der britische „Guardian“ berichtet, wie manche Ukrainer versuchen, ihre Einberufung zu verhindern – etwa durch die Bezahlung von Bestechungsgeldern (hier zum Nachlesen). Kurz zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits alle Leiter der regionalen Rekrutierungsbüros entlassen. Nun machte er die Problematik zum Thema seiner täglichen Videoansprache.



Er erklärte, dass die ukrainischen Behörden hart gegen Korruption bei der Musterung von Männern für den Wehrdienst vorgehen sollen, schreibt die Nachrichtenagentur dpa. Die Behörden hätten mit der Überprüfung der militärisch-medizinischen Kommissionen begonnen, dies sei „im ganzen Land im Gange“, schreibt der US-Sender CNN auf seiner Webseite (Quelle hier).

Tausende Männer im wehrfähigen Alter, so Selenskyj laut CNN, hätten sich mithilfe von Bestechungsgeldern und durch „unvernünftige Entscheidungen“ der Kommissionen der Einberufung entzogen und seien ins Ausland geflohen. Es seien für die Befreiung vom Wehrdienst 3000 bis 15.000 Dollar Schmiergeld gezahlt worden, sagte der Präsident laut dpa.

Der ukrainische Sicherheitsdienst hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass gegen den Leiter der militärisch-medizinischen Kommission in Kiew ermittelt wird. Er steht, wie CNN schreibt, im Verdacht, mehr als 50 Männern auf Grundlage fiktiver Dokumente einen so schlechten Gesundheitszustand bescheinigt zu haben, dass sie als wehruntauglich gelten würden.

In der Ukraine sind seit Kriegsbeginn alle Männer zum Wehrdienst verpflichtet. Während viele freiwillig zur Armee gehen, um gegen Russland zu kämpfen, kaufen sich andere frei oder schmieren Grenzbeamte, um das Land verlassen zu können.

