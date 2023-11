Ukraine-Invasion Tag 630 „Ich möchte die Ukrainer um Vergebung für das bitten, was mein Sohn getan hat“

Die Toten begleiten Konstantin Dobrowolski bereits seit 44 Jahren. Der Mann aus der Nähe von Murmansk sucht seither nach den Überresten von Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind, und versucht, ihnen ein würdiges Begräbnis zu geben. Zu Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat er eine klare Meinung – auch weil er seinen Sohn in diesem Kampf verlor. Die „New York Times“ hat nun seine Geschichte aufgeschrieben (Quelle hier).

Von der Aufgabe, der er sich damals gestellt hat, konnte ihn auch der aktuelle Krieg nicht abhalten. Dass der Kreml versucht, Parallelen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem heutigen Schlachtfeld zu ziehen, lehnt Dobrowolski entschieden ab. Und aus dieser Ablehnung macht er auch keinen Hehl, weshalb er zum ersten Mal nicht bei einer Gedenkzeremonie für die Toten sprechen darf.

„Die sowjetischen Soldaten haben gesiegt, weil sie ihr Heimatland verteidigt haben, so wie es heute die Ukraine tut“, sagte er der „New York Times“. „Dies ist ein beschämender Krieg. Wie viele Generationen werden wir brauchen, um das zu überwinden?“ Er hat darüber, so schreibt die Zeitung, auch mit anderen Leuten aus seinem Team gestritten. Viele von ihnen unterstützen im Gegensatz zu ihm den Krieg gegen die Ukraine. Dennoch graben sie weiter gemeinsam nach den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs.

Dobrowolski kennt den Schmerz, einen nahen Menschen in einem Krieg zu verlieren. Sein eigener Sohn starb in Bachmut. Er habe versucht, ihn zu überzeugen, nicht in den Kampf zu ziehen, nicht der Propaganda der russischen Regierung zu glauben. Er habe ihn daran erinnert, dass sein Cousin in der Ukraine lebe. Doch das Versprechen nach Freiheit und Geld habe seinen Sohn dazu bewegt, an die Front zu gehen. Denn er verbüßte eine Haftstrafe wegen fahrlässiger Tötung – und wurde wie viele andere von der Söldnergruppe Wagner aus dem Gefängnis heraus für den Kampf gegen die Ukraine rekrutiert.

Er wisse nicht, ob sein Sohn jemanden getötet habe, sagt Dobrowolski. Doch wenn der Krieg vorbei sei, dann wolle er nach Bachmut gehen. „Ich möchte die Ukrainer um Vergebung für das bitten, was mein Sohn getan hat“, sagt er. „Es ist eine Schande, es ist eine Schande.“

