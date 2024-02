Ukraine-Invasion Tag 734 Wie zieht man Kinder in Zeiten des Krieges groß?

Wie zieht man ein Kind in Zeiten der russischen Invasion groß? Für manche Ukrainerinnen und Ukrainer war das kurz nach Ausbruch des Krieges unvorstellbar – sie verließen das Land. So wie die 35-jährige Viktoria, die ihren Sohn einen Tag nach dem Einmarsch der Russen in einem Bunker zur Welt brachte. Im britischen „Guardian“ schreibt sie nun über ihre Flucht und welche Ängste sie hat (Quelle hier).

Viktoria und ihr Mann lebten am 24. Februar 2022 in der Nähe von Irpin und Butscha. Als sie eine herabfallende Granate vor ihrem Wohnzimmer gesehen hätten, hätten sie sich zur Flucht entschlossen, schreibt sie im „Guardian“. 17 Stunden ohne Pause bis nach Lviv, das Neugeborene gewickelt auf dem Rücksitz. Zu diesem Zeitpunkt habe sie noch gedacht, der Krieg werde nicht lange dauern.

„Wir waren so froh, Fedir zu haben“, schreibt sie weiter. „Wenn wir ihn nicht gehabt hätten, wären wir verrückt geworden - er war unsere Quelle der Freude und des Glücks.“ Drei Monate später kehrten sie nach Kiew zurück, doch die Stromausfälle machten das Leben mit einem Baby schwer, schließlich verließen sie das Land ganz, gingen eine Zeit nach Großbritannien, sind derzeit in Deutschland.

Doch der Krieg bleibe nah, schreibt Viktoria – zumal ihre Mutter in Saporischschja lebe. Der zweite Jahrestag der Invasion sei hart gewesen: „Ich versuchte, mich auf Fedirs Geburtstag vorzubereiten, aber mein Instagram-Feed erinnerte mich an all die Gefühle von vor zwei Jahren - Angst, Verzweiflung, Traurigkeit. Das brachte mich zum Weinen.“ Und vor einem habe sie auch weiterhin Angst: Dass sie nie wieder in eine friedliche Ukraine zurückkehren werde und dass ihr Sohn nicht mehr bei seinen Verwandten aufwächst.

