Ukraine-Invasion Tag 754 Wie viele Kampfflugzeuge hat Russland?

Zuletzt hatte die Ukraine mehrmals den Abschuss russischer Kampfflugzeuge vermeldet. Doch über wie viele Flugzeuge verfügt Russland überhaupt und kann Moskau die Verluste ausgleichen? Dieser Frage ist nun ein ukrainischer Wissenschaftler in einem Meinungsbeitrag für den „Kyiv Independent“ nachgegangen (Quelle hier).

Der Militärhistoriker Andrii Kharuk schreibt in dem Beitrag, dass es vor dem Krieg gegen die Ukraine relativ leicht gewesen sei, den russischen Bestand herauszufinden – mithilfe von Analysen durch Open-Source-Intelligence. Denn damals habe das Verteidigungsministerium in Moskau regelmäßig Zahlen zu den Bestellungen veröffentlicht. Seit 2022 sei dies schwieriger, aber nicht unmöglich. Und so listet er detailliert auf, über wie viele Flugzeuge von welchem Typ Moskau vor dem Krieg verfügte, wie es um ihre Produktion bestellt ist oder ob sie veraltet in Lagerhäusern vermutet werden.

So habe das russische Militär etwa zu Beginn des Kriegs über 107 Su-30SM verfügt, elf davon seien als verloren gemeldet worden. Bei den taktischen Su-34-Bombern habe Russland bis Ende 2023 über 151 bis 159 Flugzeuge verfügt. Aber die Produktionsrate dieser sei auch mit Beginn des Krieges nicht gestiegen, was die Verluste daher nicht decke. Sieben Flugzeuge seien vor 2022 zerstört worden, 25 nach Beginn der Invasion. Dies gelte als bestätigt, höhere Verluste seien aber nicht auszuschließen.

Letztlich kommt Kharuk zu dem Schluss, dass Moskau den Krieg mit rund 780 taktischen Flugzeugen begonnen habe, die Verluste beliefen sich auf mindestens 90 bis 100. Zwei Drittel davon seien taktische Kampfflugzeuge. Nicht berücksichtigt seien dabei die Geräte, die sich in Reparatur befänden oder ausgeschlachtet worden seien.

Die jährliche Produktion von Kampfflugzeugen in Russland liege derzeit bei 20 bis 30 Flugzeugen, wobei genaue Statistiken aber nur schwer zu bekommen seien. „Davon abgesehen deckt die russische Flugzeugproduktion nicht annähernd die Verluste des Landes“, schreibt Kahruk. „Zwar könnte ein Teil der Verluste durch die Wiederinbetriebnahme von Flugzeugen auf Lagerbasen gedeckt werden, doch ist dies nur bei den Su-24M und Su-25 wirklich machbar.“

