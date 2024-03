Ukraine-Invasion Tag 762 Ukrainische Soldaten haben offenbar Probleme mit der Kommunikation via Starlink

Die Starlink-Satelliten des Unternehmens SpaceX von Elon Musk unterstützen die ukrainischen Soldaten seit Beginn der russischen Invasion in ihrer Kommunikation. Sie gelten für das Militär inzwischen als überlebenswichtig. Die Soldaten und ihre Einheiten können so auch in abgelegenen Gebieten, in denen kein Mobilfunk funktioniert, Kontakt aufnehmen.

Nun berichten ukrainische Soldaten von Problemen mit der Nutzung von Starlink. Der US-Sender CNN hat mit einigen gesprochen (Quelle hier). Demnach gibt es offenbar Probleme mit der Geschwindigkeit der Verbindung.

In der Region Saporischschja berichtet man, dass sich die Probleme in den vergangenen drei Wochen verstärkt hätten. „Es bricht ständig ab und muss neu gestartet werden, damit es ordnungsgemäß funktioniert. Das bringt ziemlich unangenehme Komplikationen für ihre Arbeit mit sich.“ Ein Faktor könne da Wetter sein, mutmaßt man.

Wetter? Ist es so banal? Ein Kommandeur, ebenfalls in der Region Saporischschja, berichtet von Problemen seiner Einheit seit Januar. „Vor Neujahr war die Geschwindigkeit viel höher“, sagt Anton von der 65. Brigade. „Jetzt ist sie um die Hälfte gesunken.“ Die Anzahl der Starlink-Satelliten sei zwar gleich geblieben, die Zahl der Einheiten, die damit arbeiteten, aber gestiegen.

Mehrere ukrainische Einheiten an der Front wollen außerdem die Nutzung von Starlink durch Russland bemerkt haben. Bereits im Februar berichtete das US-Magazin „Newsweek“, dass der ukrainische Militärgeheimdienst ein Gespräch zwischen russischen Soldaten abgefangen hätte, das genau das belege.

Gegenüber CNN sagten ukrainische Soldaten, dass Starlink in der Lage sei, den Zugang zu von Russland kontrollierten Terminals einzuschränken. Der Verkauf der Satelliten über Drittländer könnte das aber erschweren.

„Es könnte sein, dass es an einem Standort zwei Terminals gibt, die beide von Polen gekauft wurden, und eines für die ukrainische Seite und eines für die russische Seite arbeitet. Und SpaceX weiß einfach nicht, wen sie blockieren sollen“, sagt ein in Kiew ansässiger Internetanalyst.

