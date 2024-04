Ukraine-Invasion, Tag 792 „Charkiw ist unzerbrechlich“ 

Gestern berichteten wir in diesem Newsletter über die Stadt Belgorod in Russland, die aufgrund ihrer Nähe zur Ukraine stark in den Krieg hineingezogen worden ist. Heute blicken wir in die andere Richtung, und zwar nach Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine und nur rund 75 Kilometer von Belgorod entfernt. Wie hat sich hier der Alltag seit Kriegsbeginn verändert?



Vergangene Woche reisten Journalisten der „New York Times“ nach Charkiw, um mit Bewohnern, Beamten, Sanitätern und Feuerwehrleuten zu sprechen (Quelle hier).

Charkiw zählte vor dem russischen Angriffskrieg etwa 1,5 Millionen Einwohner. Da die Stadt so nah bei Russland liegt, schlagen Raketen und Bomben hier so gut wie ohne Vorwarnzeit ein. Seit Mitte März hat Russland seine Angriffe auf die Stadt noch einmal verstärkt. Die Stromversorgung ist stark beeinträchtigt. Anfang der Woche stürzte nach einem Angriff der 240 Meter hohe Fernsehturm ein.

Zudem wird Charkiw immer wieder von sogenannten Gleitbomben getroffen. Nach Angaben ukrainischer Beamter sollen in den vergangenen drei Wochen mindestens 15 durch Russland abgefeuert worden sein. Befürchtet wird, dass Charkiw allmählich unbewohnbar gemacht werden soll.



Wie die Angriffe traurigerweise Routine geworden sind, zeigen die Erzählungen von Andrii Dronov. Der 39-Jährige ist der stellvertretende Leiter der Feuerwehr von Charkiw. „Wenn eine Rakete einschlägt, ist innerhalb von drei bis vier Stunden das gesamte Glas weggeräumt und alle zentralen Straßen geräumt.“ Weiter sagt er: „Am Morgen sieht es so aus, als ob nichts passiert wäre und es keine Explosionen gegeben hätte.“



Anna Ivanova ist 19 Jahre alt und wegen des Krieges aus Charkiw nach Finnland geflohen – und doch wieder zurückgekehrt. „Ich verspürte starkes Heimweh“, sagt sie. Kürzlich sei eine Rakete in das Haus der Freundin ihrer Mutter eingeschlagen. Nun wohne die Freundin bei ihrer Mutter. Die Stadt zu verlassen, komme für diese aber nicht infrage. „Charkiw ist unzerbrechlich, obwohl die Menschen sichtlich erschöpft sind“, sagt Ivanova.

Amil Nasirov ist 29 Jahre alt und Sänger einer Band. Nachts höre er die Explosionen, dann schaue er bei Tageslicht, was getroffen wurde. „Und du denkst, es ist in der Nähe, nicht weit von mir, etwa 700 bis 800 Meter entfernt“, sagt er, „und du denkst: ‚Wow, das ist verrückt.‘“ Er habe gerade vor ausverkauftem Publikum die Premiere eines neuen ukrainischen Films besucht. Das Einkaufszentrum, in dem der Film gezeigt wurde, wurde im März 2022 von einem Raketenangriff verwüstet. Wieder aufgebaut und jetzt mit Generatoren betrieben, habe dort geschäftiges Treiben geherrscht.

Abgesehen vom ständigen Luftalarm hätte es sich um jeden Platz in jeder friedlichen europäischen Stadt handeln können, berichten die „New York Times“-Journalisten.„Das Erschreckendste ist, dass sich die Leute daran gewöhnen“, sagt Nasirov.

