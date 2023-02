Ukrainische Oligarchen Von Strippenziehern zu Randfiguren

Je länger der Krieg dauert, desto mehr verschwinden die Oligarchen der Ukraine vom Radar öffentlicher Aufmerksamkeit. Dabei bildeten gerade sie vom Beginn der 1990-er Jahre bis zum Ausbruch des Krieges den Kern des politischen Systems. Doch seit einem Jahr muss das Land gegen eine tödliche Bedrohung kämpfen – und die geht nicht von den Superreichen des eigenen Landes aus. Diese sind derzeit damit beschäftigt, sich selbst und ihr Vermögen zu retten. An vier Fällen lässt sich das beispielhaft zeigen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj kann die Oligarchen nicht aus dem Blick lassen. Er weiß: wenn er die Ukraine in westlichen Institutionen verankern will, dann muss er gleichzeitig gegen die russische Aggression und gegen die Oligarchen im Innern kämpfen. Darauf zielte offensichtlich auch das Signal, der er vor dem kürzlichen gemeinsamen Gipfel mit der Europäischen Union setzte.

Vor Tagen durchsuchten Ermittler die Büros von Firmen von Ihor Kolomoyskyj. Er galt vor Kriegsbeginn als einer der mächtigsten Superreichen. Vielleicht war er sogar der mächtigste, weil er über seine Privat Bank lange Zeit einen beträchtlichen Teil der Finanzströme des Landes kontrollierte.

Der Mann, der den Geldfluss kontrollierte

Kolomoyskyj führte auch die Aufsicht über den Ölkonzern „Ukrnafta“, an dem der Staat die Aktienmehrheit hält. Er hatte immer „seine Leute“ in der Rada, dem Parlament in Kiew. Kurz: Auf Kolomoyskyj passte haargenau das „Gesetz über die Oligarchen“, das Selenskyj im Herbst 2021 durch das Parlament brachte.

Darin wird ein Oligarch definiert als jemand, der gewaltigen Reichtum kombiniert mit Einflussnahme auf Politik und Medien. Solche Ukrainer sollten in einem „Register“ verzeichnet werden. Das ist bislang noch immer nicht erstellt worden, obwohl Regierungschef Denys Shmygal wiederholt versicherte, es werde fieberhaft daran gearbeitet.

Versuche, Kolomoykyj zu entmachten, gibt es schon seit Jahren. Bemerkenswert ist die Aktion dennoch, denn lange hieß es, Wolodymyr Selenskyj habe ihm seine Präsidentschaft zu verdanken.

Tatsache ist: Kolomoyskyjs TV-Sender haben dem Schauspieler vor allem mit der Serie „Diener des Volkes“ seine große Popularität verschafft. Auch in den Wahlkampf Selenskyjs soll der Milliardär einiges investiert haben. Doch der Präsident hat den Verdacht, er sei eine Marionette des Milliardärs, immer zurückgewiesen.

Im Visier der US-Justiz

Die Kriegszeit soll Kolomoyskyj, der Mitte Februar 60 Jahre alt wird, dem Vernehmen nach in einem Ski-Ressort in Bukovel im Westen des Landes verbringen. Dort muss er damit rechnen, dass die Behörden in Kiew irgendwann einem Auslieferungsantrag der US-Justiz stattgeben. Ihm wird vorgeworfen, unmittelbar vor der Nationalisierung seiner Privatbank 2016 aus deren Filialen in den USA noch rasch 5,5 Milliarden US-Dollar abgezogen zu haben.

Die Auslieferung in die USA droht auch Dmytro Firtasch, und das schon 2014. US-Staatsanwälte beschuldigen ihn, vor Jahren ein Komplott geschmiedet zu haben, um indische Politiker zu bestechen und so an Titan zu gelangen. Das wiederum hätte an den Flugzeughersteller Boeing geliefert werden sollen. Das Geschäft kam nie zustande.

Der 61-Jährige dirigiert sein Firmenimperium seit 2014 aus dem Wiener Exil mithilfe von Videokonferenzen. Der Mischkonzern DF Group handelt mit Gas, stellt Mineraldünger her, betreibt Eisengießereien und Stahlwerke und ist in der Landwirtschaft tätig. Rund 110.000 Angestellte beschäftigte das Unternehmen vor Kriegsbeginn. Gerade unternimmt die Regierung in Kiew einen weiteren Versuch, Firtaschs Besitz der urkainischen Gasnetze enteignen.

Der reichste Oligarch der Ukraine, Rinat Achmetow, hat durch den Krieg den größeren Teil seines riesigen Vermögens verloren. Die russische Armee hat Mariupol in Schutt und Asche gelegt, wo es neben „Asowstal“ noch einen weiteren großen Metallurgiebetrieb gab, in dem Achmetow Hauptaktionär war. Darüber hinaus kontrollierte er vor dem Krieg rund die Hälfte des Systems der Energieversorgung des Landes.

Dem Oligarchen Rinat Achmetow gehörte vor der russischen Besetzung faktisch der ganze Donbass. © picture alliance / AP Photo / Sergey Vaganov

Kurz nach Kriegsbeginn soll sich Achmetow ins Ausland abgesetzt haben. Inzwischen gibt er sich als Patriot. Er sei stolz, dass die Verteidiger von Mariupol so lange Widerstand geleistet hätten, erklärte Achmetow. Er wolle Russland auf Reparationen verklagen.

Achmetow fällt möglicherweise sogar nicht mehr unter das Oligarchen-Gesetz. Er hat seine Medienbeteiligungen verkauft und offenbar auch seine „Zuwendungen“ an Abgeordnete eingestellt, berichten ukrainische Quellen.

In Russland befindet sich inzwischen Viktor Medwedtschuk. Nach einigen Monaten Haft wurde er im September vergangenen Jahres auf Anordnung des Kremls gegen eine Gruppe ukrainischer Kriegsgefangener ausgetauscht.

Medwetschuk war der engste Vertraute von Präsident Wladimir Putin in Kiew. Der russische Präsident ist der Patenonkel von dessen Tochter. Zu den Merkwürdigkeiten der ukrainischen Demokratie gehört, dass der Oligarch seit 2014 auf westlichen Sanktionslisten steht.

In seiner Heimat konnte er jedoch als Oppositionsführer offen prorussische Politik und als Medienunternehmer russische Propaganda betreiben. Inzwischen ist ihm vom Kreml offenbar die Rolle als Statthalter in einer besiegten Ukraine zugedacht – oder zumindest in den besetzten Gebieten.

Kürzlich trat er in der kremltreuen Moskauer Zeitung „Iswestija“ mit einem Essay über seine Vorstellungen von der Zukunft der Ukraine auf. Er bastelt offenbar an einer Exilregierung, die Putin als Partner für „Friedensverhandlungen“ anerkennen könnte.

