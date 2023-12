Umfrage unter Palästinensern : Absolute Mehrheit in Gaza und der Westbank unterstützt den Hamas-Angriff

In einer palästinensischen Umfrage befürworten 82 Prozent der Menschen im Westjordanland und 57 Prozent in Gaza das Hamas-Massaker. Die Unterstützung für die Islamisten insgesamt stieg seitdem stark an.