Unterstützung für Hamas und Hisbollah Wie gelangt illegales Geld aus Deutschland zu den Islamisten?

Männer aus dem Umfeld bekannter Clans, Finanzfahnder sowie internationale Sicherheitsexperten berichten seit Jahren von illegalen Geldströmen aus Europa in den Nahen Osten. Manchmal geht es dabei um die private Beute aus Straftaten, mitunter aber auch um die Finanzierung islamistischer Netzwerke.

Wie der Tagesspiegel nach dem Hamas-Massaker an israelischen Juden berichtete, werden Großfamilien in Deutschland verdächtigt, die sunnitische Terrororganisation zu unterstützen. Von bestimmten Clans erhält demnach auch die schiitische Hisbollah hohe Summen. Zudem werden so Dschihadisten-Milizen im Syrienkrieg finanziert.

In vielen Fällen stamme das Geld, berichten Ermittler, aus Betrugs- und Drogengeschäften, mitunter aus Erpressungen. Wie aber gelangt es nach Gaza, in den Libanon oder zu den Handlangern islamistischer Fanatiker nach Katar und in die Türkei? Das im Milieu übliche Verfahren heißt Hawala.

In jeder deutschen Großstadt gibt es Hawaladare

Sinngemäß bedeutet Hawala in Arabisch „Wechsel“ oder „Scheck“, die Methode funktioniert wie folgt: Während es bei einer lizenzierten Bank einen Rechtsanspruch auf die stets schriftlich nachvollziehbar verbuchte Summe gibt, basiert Hawala nur auf dem Vertrauen in eine Respektsperson im Milieu.

Wer Geld transferieren will, gibt die Summe und einen Code an einen Hawaladar, der eine Provision kassiert. In jeder deutschen Großstadt gibt es Hawaladare. Oft residieren sie in bestimmten Lokalen, meist sind sie in der arabischen Gemeinschaft bekannt.

Selten werden Koffer mit Bargeld transportiert

Der in Deutschland residierende Hawaladar nennt Code und Summe einem Partner-Hawaladar im Zielland. Nun ruft der ursprüngliche Sender aus Deutschland den letztendlichen Empfänger im Nahen Osten an und nennt auch ihm Summe und Code. Der Empfänger geht damit zum Vor-Ort-Hawaladar und bekommt das Geld in lokaler Währung, Gold oder anderen Werten.

Das Geld wurde also nicht wirklich transferiert, der Hawaladar in Deutschland hat es noch. Er rechnet deshalb regelmäßig mit seinem Partner im Ausland ab. Weil zwischen ihnen ständig Geld hin und her versendet wird, gleichen sich die Bilanzen oft aus, ohne dass beide mit Koffern voll Scheinen verreisen müssten.

Wie berichtet, stuft der Verfassungsschutz das Hawala-Banking als für die islamistisch-dschihadistische Szene erhebliche Methode zur Finanzierung ein. In der Bundesrepublik ist diese Art des Transfers seit 2009 strafbar. Nicht jede Summe, die mit einer Hawala-Transaktion bewegt wird, muss aber zwangsläufig aus einer Straftat stammen.

Nach dem Großangriff der Hamas werden in Israels Kliniken noch Hunderte Verletzte versorgt. 900 Männer, Frauen und Kinder sollen von den Islamisten getötet worden sein.