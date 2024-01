„Unüberwindlicher Abstand“ zur AfD Melonis überraschende Aussage – was steckt dahinter?

Die Pressekonferenzen von Regierungschefinnen sind natürlicherweise ein Rundumschlag, die in Rom diese Woche – weil Giorgia Meloni krank war, mehrfach verschoben – war keine Ausnahme. Mehr als drei Stunden und 45 Fragen lang stand sie den Medien Rede und Antwort, und schließlich wurde sie auch nach politisch-ideologischen Bündnissen gefragt. Wie’s denn mit Deutschlands AfD sei und mit Marine Le Pens französischem „Rassemblement national“?

Erst eine diplomatische Antwort: Sie sei ja Präsidentin der „Europäischen Konservativen und Reformer“, dazu gehörten weder das RN noch die AfD. In der 2009 entstandenen rechtsliberalen, aufs Christentum bezogenen Parteienfamilie ist die bisherige polnische Regierungspartei PiS das größte Mitglied, gefolgt von Melonis „Fratelli d’Italia“ (FdI); auch die rechtsradikalen „Wahren Finnen“, die „Schwedendemokraten“ und Spaniens Vox sind dabei.

Aber dann wurde Meloni deutlicher: Sie wolle an niemanden Noten verteilen, aber „den Abstand zur AfD halte ich für unüberwindlich, angefangen beim Thema der Beziehungen zu Russland“.

Zu viel Abstand zum Faschismus ist gefährlich

Wenig später zwei Sätze, die man als Distanzierung von der Distanzierung verstehen kann: „Wenn Parteien 25 Prozent Zustimmung haben, muss man sich der Frage stellen, welche Antworten man für diese Bürger hat. Im Augenblick arbeite ich vor allem mit den europäischen Konservativen.“

Das Hin und Her der Regierungschefin mag erstaunen. Ihre Partei hat schließlich nicht nur ihre Wurzeln im postfaschistische Movimento sociale italiano, der Partei, in der sich die alten Kamerad:innen und „Duce“-Nostalgiker:innen gleich 1946 organisierten. Meloni weigert sich bis heute auch beharrlich, sich von deren Symbolen und Schlagworten zu befreien.

Schließlich sammelte FdI, von Meloni 2012 mitgegründet, all jene ein, die eine klare Distanzierung von Mussolinis Erbe ablehnten – anders als Alleanza Nazionale, eine frühere Nachfolgepartei des MSI, deren Parteichef Gianfranco Fini den Faschismus sogar als „das absolut Böse“ brandmarkte. Und die unterging.

Vor diesem Hintergund lässt sich auch Melonis vorsichtiger Hinweis auf die Zustimmungsraten der AfD lesen und die Bemerkung, „im Augenblick“ sei sie Teil einer anderen politischen Familie.

Die Europawahl im Blick

Die Hartleibigen der Partei hat sie noch nie vergrätzt. Aber dass Meloni auf Abstand zur AfD geht, und dann wieder auf Abstand vom Abstand, hat mindestens noch zwei weitere Gründe.

Die Regierungschefin hat, wie die anderen beiden Parteichefs ihrer Rechtskoalition, längst die Europawahl im Juni im Blick. Da kämpft jede und jeder der drei für sich allein. FdI wie die Lega von Matteo Salvini und Forza Italia des verstorbenen Silvio Berlusconi gehören alle unterschiedlichen Fraktionen im Europaparlament an.

Nicht alle haben Sinn für die Verantwortung, die wir tragen. In diesem Punkt werde ich hart sein. Giorgia Meloni, italienische Regierungschefin

Die radikale Lega ist Teil des anderen Rechtsaußenbündnisses „Identität und Demokratie“ (ID), FI, seit Berlusconis Tod vom früheren EU-Kommissar und Parlamentspräsidenten Antonio Tajani geführt, ist wie die deutsche CDU/CSU Mitglied in der EVP, der Gruppe der traditionellen Konservativen.

Für Meloni eine gute Gelegenheit, weiter an ihrem Imagewechsel zur normalen Konservativen zu arbeiten und sich in Abgrenzung zu Salvini als die Verlässlichere zu empfehlen. Mit dem Nebeneffekt, ihrem Hauptrivalen und nächststärkeren Koalitionspartner Salvini Schläge zu versetzen, ohne die Koalition in Rom ins Wackeln zu bringen.

Nicht die erste Spitze gegen den Konkurrenten Salvini

Schon beim Treffen des rechten europäischen Randes im vergangenen Jahr in Florenz nutzte sie die Chance. Ihr Parteifreund und Ko-Vorsitzender in EKR, Nicola Proacaccini, bemerkte damals, innerhalb des Rechtsbündnisses der Identitären gebe es „einige Länderdelegationen, mit denen schwer zu reden ist“.

Auch Procaccini nannte als Grund deren Haltung zu Russland, nicht die teils faschistische Geschichte oder Praxis dieser Parteien.

Ironischerweise gab Meloni auf ihrer langen Pressekonferenz noch ein weiteres Beispiel dieser Taktik: Sie verkündete den Rauswurf des FdI-Abgeordneten Emanuele Pozzolo, der bewaffnet auf einer Silvesterfeier erschienen war. Auch der Staatssekretär im Justizministerium saß mit am Tisch. Ein wohl versehentlicher Schuss aus Pozzolos Revolver ging ins Bein eines der Gäste.

In der Partei hätten „nicht alle Sinn für die Verantwortung, die wir tragen. In diesem Punkt werde ich hart sein“, kündigte Meloni an. Dass Parteifreund Pozzolo außer viel Sinn für Waffen und Witzchen über Schwule und Frauen am Steuer auch viel übrig hatte für Mussolini – er postet gern Bilder und große Worte des Duce: Darüber verlor Meloni kein Wort.