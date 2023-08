US-Demokratie in Gefahr Das politische System unseres wichtigsten Partners funktioniert nicht mehr

Die USA steuern auf die auf die nächste stürmische Wahl zu – und die Stimmung ist entsprechend düster. Laut einer am 1. August veröffentlichten Umfrage der New York Times sind nur 23 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass sich das Land auf dem „richtigen Weg“ befinde, und 65 Prozent sagen, dass es in die „falsche Richtung“ gehe.

Die Zustimmung zu Präsident Joe Biden liegt bei etwa 40 Prozent. Die Hälfte der Wähler der Demokraten – Bidens Partei – will nicht, dass er im nächsten Jahr zur Wiederwahl antritt.

Ebenfalls am 1. August wurde der ehemalige Präsident Donald Trump zum dritten Mal angeklagt, in diesem Fall wegen des Versuchs, die Wahl 2020 zu fälschen. Seine nationalen Zustimmungswerte sind noch niedriger als die von Biden.

Trotz der schlechten Umfragewerte scheint ein erneutes Aufeinandertreffen von Biden und Trump im nächsten Jahr unvermeidlich: In den jeweiligen Parteien gibt es schlicht keine alternativen Kandidaten.

Dies ist nur der jüngste Beweis dafür, dass die Politik in den Vereinigten Staaten in den letzten 25 Jahren dysfunktionaler geworden ist als in jeder anderen wohlhabenden Demokratie – und das Problem wird immer schlimmer.

Weniger politische Anreize für parteiübergreifende Kompromisse

Amerika ist heute das, was Abraham Lincoln ein „gespaltenes Haus“ nannte. Die Weltanschauungen der Wähler in den Städten und auf dem Lande haben nur noch verschwindend wenige Gemeinsamkeiten.

Ian Bremmer ist Gründer und Präsident der Beratungsfirma Eurasia Group sowie Initiator des Global Political Risk Index an der Wall Street. Sein Buch „The Power of Crisis“ erschien kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs

Diese Unterschiede in der Wahrnehmung haben zu einer tiefen Polarisierung unter den gewählten Vertretern in Washington geführt. Da die politische Debatte heute so polarisiert ist, gibt es weitaus weniger ideologische Überschneidungen zwischen den liberalsten gewählten Republikanern und den konservativsten Demokraten, sodass die Politiker weniger politische Anreize für parteiübergreifende Kompromisse haben, geschweige denn für eine Zusammenarbeit.

Der Pessimismus und die parteipolitische Wut der Nation sind nicht das Ergebnis einer strauchelnden Wirtschaft oder tatsächlicher Sicherheitsbedrohungen. Die US-Wirtschaft hat die derzeit sowohl die höchste Wachstumsrate als auch die niedrigste jährliche Inflationsrate unter den G7-Industrieländern. Die offizielle Arbeitslosenquote befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit den 1960er Jahren.

Die wirtschaftliche Ungleichheit ist zwar immer noch ein Problem, nimmt aber ab. Im Juli stieg das Verbrauchervertrauen in den USA auf ein Zweijahreshoch. Seit Jahren hat es in den USA keine größeren Terroranschläge mehr gegeben, und das Migrationsaufkommen an der Grenze zu Mexiko hat sich beruhigt. Die meisten Amerikaner unterstützen die Ukraine in ihrem Krieg gegen die Russen, aber die Gefahren des Konflikts und die schlimmsten wirtschaftlichen Auswirkungen scheinen weit weg zu sein.

Stattdessen erleben die Amerikaner eine Flut von Fehlinformationen (unabsichtlich unrichtige oder irreführende Information) und Desinformationen (absichtliche Falschmeldungen, die Verwirrung und Wut unter den Wählern stiften sollen). Der Durchschnittsamerikaner konsumiert heute jene Informationen von Medien, Menschen und Institutionen, die seine Vorurteile bestätigen. Er hört nur wenige Stimmen, die seine Annahmen über Amerika und die Welt infrage stellen.

Dieser Trend wurde zunächst vom politischen Talk-Radio in den 1980er Jahren, von den Kabelnachrichten in den 1990er Jahren, von der Blogosphäre in den frühen 2000er Jahren und nun von den Algorithmen der sozialen Medien vorangetrieben. Soziale Medien schöpfen Reichweite und damit Werbegelder aus Inhalten, die starke emotionale Reaktionen hervorrufen sollen – ein Prozess, der mit einer gut informierten und emotional gesunden Gesellschaft grundsätzlich unvereinbar ist.

Social-Media-Apps: „Mit einer gut informierten und emotional gesunden Gesellschaft unvereinbar.“ © picture alliance/dpa/dpa-tmn

Es ist ein Geschäftsmodell, das durch den Einsatz von Bots und Trollen den Profit maximiert, Extremismus fördert und bewusst falsche Informationen verbreitet. Erschwerend kommt hinzu, dass weder die Tech-Unternehmen, die von dieser Wut profitieren, noch die Politiker, die Wahlkampfgelder von wütenden Bürgern sammeln, einen Anreiz haben, den unvermeidlichen Schaden für die amerikanische Gesellschaft abzuwenden.

Dieser Trend hat das Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit in praktisch alle führenden Institutionen des Landes stark geschwächt. In jüngsten Umfragen gibt nur noch weniger als die Hälfte der Amerikaner an, Vertrauen in die Polizei, die Ärzte, die Religionsgemeinden, das Bildungssystem, die Gewerkschaften, die Banken, die Richter, die Technologieunternehmen oder die Medien zu haben.

Die Auswirkungen der durch Fehl- und Desinformationen geprägten Sichtweise beschränken sich nicht auf Wahlergebnisse oder politische Diskussionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Amerikaner enge Freundschaften schließen oder sich mit jemandem verabreden, der mit der gegnerischen Partei sympathisiert, ist heute wesentlich geringer.

4 % der US-amerikanischen Ehen werden zwischen einem Republikaner und einem Demokraten geschlossen.

Im Jahr 1960 gaben nur 4 Prozent der Amerikaner an, dass sie unglücklich wären, wenn ihr Kind jemanden von einer anderen Partei heiraten würde; 2021 waren es 40 Prozent. Nur vier Prozent der Ehen werden heute zwischen einem Republikaner und einem Demokraten geschlossen. Die Politik ist so stammesorientiert wie nie zuvor.

Letztlich ist die Polarisierung der USA aber nicht nur ein Problem der Amerikaner. Verbündete und Partner der Vereinigten Staaten wissen: Sie können nicht darauf vertrauen, dass der nächste US-Präsident den Kurs des derzeitigen fortsetzen wird.

In der modernen US-Geschichte schwankte die Macht in Washington stets zwischen den beiden großen Parteien des Landes. Republikaner und Demokraten waren sich jedoch immer einig, dass die Bündnisse der USA für die Sicherheit des Landes von entscheidender Bedeutung sind, dass der grenzüberschreitende Handel den Wohlstand fördert und dass die Integrität der wichtigsten politischen Institutionen der USA geschützt werden muss.

Diese Gewissheiten sind verschwunden. Die Differenzen zwischen Biden und Trump – und zwischen demokratischen und republikanischen Wählern – über Amerikas Identität und seine Rolle in der Welt werden immer deutlicher.

Ein weiteres bedrohliches Zeichen, das man im Auge behalten sollte: Eine im Juni veröffentlichte Umfrage der University of Chicago ergab, dass 12 Millionen Amerikaner Gewalt befürworten würden, um Donald Trump wieder an die Macht zu bringen. 22 Millionen Amerikaner sagen, dass Gewalt gerechtfertigt sei, wenn dadurch die Abtreibungsrechte wiederhergestellt werden könnten, die durch die jüngsten Urteile des Obersten Gerichtshofs stark eingeschränkt wurden.

Kurz gesagt, 2024 wird ein gefährliches Jahr für die Politik in Amerika und für die Beziehungen der Nation in der Welt. Und: Der toxische Einfluss der polarisierten Medien des Landes garantiert, dass diese Probleme bestehen bleiben, egal wer im nächsten November gewinnt.