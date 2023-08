Tagesspiegel Plus US-General Hodges analysiert Kiews Offensive : „Will der Westen den Sieg der Ukraine? Mein Glaube schwindet“

Der frühere Oberbefehlshaber der US Army in Europa über die F-16-Entscheidung der USA und die Stärken und Schwächen der ukrainischen Armee. Was ist heute anders als vor einem Jahr?