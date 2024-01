US-Präsident im Umfragetief Mach’s nicht noch einmal, Joe

Es sind Daten, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Im Durchschnitt aller Umfragen hat Donald Trump seinen Vorsprung vor Joe Biden in den vergangenen Tagen und Wochen ausgebaut. Der Abstand betrug zwischenzeitlich 3,5 Prozentpunkte. Seit 20 Jahren hat in einem Wahljahr kein Republikaner so weit vor einem Demokraten gelegen. Kurz nach dem Jahreswechsel betrug der Vorsprung immerhin noch 2,3 Prozentpunkte.