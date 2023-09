USA, China und Europa im „Chip-Krieg“ Wenn große Weltmächte um winzige Teilchen kämpfen

Herr Miller, Mikrochips sind so gut wie unsichtbar und wir denken kaum über sie nach, dabei sind sie so wichtig: Wo begegnen sie uns überall?

Ein normaler Mensch kommt im Laufe seines Lebens mit Tausenden von Chips in Berührung, ohne dass er es merkt. Sie sind in fast allem zu finden, nicht nur in Ihrem Smartphone oder Computer. Heute hat alles, was einen Ein-Aus-Schalter hat, mindestens einen und oft Dutzende oder Hunderte von Chips, die Daten erfassen, verarbeiten und kommunizieren. In einem neuen Auto befinden sich Tausende Chips, in Ihrem Geschirrspüler, Kühlschrank, Ihrer Kaffeemaschine.