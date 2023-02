Verheerendes Beben in der Türkei und Syrien „Ich dachte, die ganze Stadt stürzt zusammen“

Er steht auf einer Straße im syrischen Rebellengebiet, hinter ihm zerstörte Häuser, seine Stimme brüchig. Der Mann ist Sprecher der syrischen Hilfsorganisation „Weißhelme“. Am Montagmorgen berichtet er per Video über die Lage, spricht von Hunderten Toten und Tausenden Verletzten. Ein Erdbeben hatte die Region wenige Stunden zuvor erschüttert. „Viele Familien sind noch unter den Trümmern begraben. Wir brauchen Hilfe“, sagt er.

Die „Weißhelme“ helfen normalerweise nach Luftangriffen des syrischen Regimes oder des Verbündeten Russland. Am Montag waren sie im kalten Winterregen nach dem Erdbeben im Einsatz. Mit einer Stärke von bis zu 7,8 erschütterte es in der Nacht zu Montag die Südost-Türkei und den Norden Syriens. Es war das schwerste Beben seit fast hundert Jahren in dieser Region.

Auch Rami Araban von Care Deutschland beschreibt bedrückende Szenen aus der türkischen Stadt Gaziantep: „Es hat einfach nicht aufgehört. Ich dachte, dass die ganze Stadt zusammenstürzt“, sagt er. „Aktuell habe ich nur noch 13 Prozent Akku, es gibt kein Wasser, und wir stehen bei Minusgraden im Schnee draußen. Die Menschen weinen. Alle haben Angst.“ Die Nachbeben mit einer Stärke bis zu 7,5 seien sehr heftig. „Alle befürchten, dass das nächste Gebäude einstürzt, deswegen traut sich niemand rein.“

Erdbebengefährdete Region Die afrikanische und die eurasische Kontinentalplatte treffen in der Türkei aufeinander.

und die treffen in der Türkei aufeinander. Im Oktober 2020 bebte die Erde in Izmir, es gab mehr als 100 Tote.

bebte die Erde in Izmir, es gab mehr als 100 Tote. Ein besonders verheerendes Beben ereignete sich im August 1999 um Izmit, mehr als 17.000 Menschen starben.

Experten erwarten auch für die Millionen-Metropole Istanbul ein starkes Beben in naher Zukunft.

Allein in der Türkei stürzten nach dem ersten Beben der Stärke 7,8 fast 2000 Wohngebäude in Städten und Dörfern entlang der syrischen Grenze ein. Millionen Menschen leben im türkisch-syrischen Katastrophengebiet, mehr als 1500 wurden bis Montagmittag tot geborgen, doch die Opferzahl dürfte noch steigen. Von 7000 Verletzten ist zu diesem Zeitpunkt die Rede.

Die Versorgung der Überlebenden mitten im Winter wird schwierig, besonders in den syrischen Flüchtlingslagern und kriegszerstörten Städten wie Aleppo. Schäden wurden in einem Gebiet von dort bis ins 300 Kilometer entfernte Diyarbakir in der Türkei gemeldet.

Das Epizentrum lag in der Nähe der Provinzhauptstadt Kahramanmaras, rund 90 Kilometer nördlich der syrischen Grenze. Nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzamtes entlud sich die tektonische Spannung nur sieben Kilometer unter der Erdoberfläche – bei solchen flachen Beben sind die Schäden häufig größer als bei Erschütterungen tiefer im Erdinnern. Bis zum Mittag wurden fast 70 Nachbeben gezählt, viele davon schwer.

Helfer gruben sich durch Betonplatten und Baustahl

In Kahramanmaras und anderen Städten kollabierten ganze Reihen von Wohnblocks. Helfer gruben sich auf der Suche nach Opfern durch Betonplatten und Baustahl. Tausende Obdachlose sollten in Moscheen untergebracht werden. Der Flughafen in Hatay am Mittelmeer musste wegen schwerer Schäden geschlossen werden, andere Flughäfen in der Region wurden für zivile Flüge gesperrt, um sie für die Ankunft von Helfern und Hilfsgütern freizuhalten.

Auf der türkischen Seite der Grenze bebte die Erde in 17 Provinzen von Adana am Mittelmeer im Westen bis nach Hakkari im äußersten Südosten der Türkei am Dreiländereck mit dem Irak und dem Iran. Insgesamt leben in der Region mehr als 15 Millionen Menschen, das sind knapp 20 Prozent der türkischen Bevölkerung. Einige Städte des Erdbebengebietes beherbergen zudem Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien.

In den betroffenen Gegenden von Syrien leben nach zwölf Jahren Krieg zwar weniger Menschen als auf der türkischen Seite der Grenze, doch leiden sie schon in normalen Zeiten unter Versorgungsmängeln. Die Regierung in Damaskus bezifferte die Zahl der Todesopfer in ihrem Machtbereich, der die Millionenstadt Aleppo einschließt, wenige Stunden nach der Katastrophe auf mindestens 237.

In der Rebellenprovinz Idlib und anderen Teilen Nord-Syriens wohnten viele Menschen bisher in Zelten, in halbfertigen Häusern oder in den Ruinen zerstörter Gebäude. Viele Unterkünfte hielten dem Beben nicht Stand. „Unsere Gesundheitsstationen sind voll mit Verletzten und den Leichen der Todesopfer“, sagt Fadi al Dairi von der Hilfsorganisation Hihfad dem Tagesspiegel.

Deutschland und andere Staaten boten der Türkei und Syrien ihre Hilfe an. Auch die Kriegsgegner Ukraine und Russland erklärten, sie seien zur Entsendung von Hilfe nach der Katastrophe bereit. Die Niederlande wollen Bergungsspezialisten in die Türkei entsenden.

