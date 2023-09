Verzwickte Prognosen vor Wahl in Polen Kein klarer Sieger, Blockade – und bald Neuwahlen?

In fünf Wochen wählen die Polen ihr Parlament, den Sejm. Der wahrscheinlichste Ausgang? „Kein klarer Sieger und eine politische Blockade, weil keines der beiden Lager eine Regierungsmehrheit erreicht“, sagt Bartosz Rydliński, Professor am Institut für Politikwissenschaft der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau, beim Blick auf die Umfragen.