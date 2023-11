Von Gaza in den Sinai? Die Angst der Palästinenser vor einer zweiten großen Vertreibung

Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm, die Koffer über staubige Landstraßen ziehen. Großfamilien, die ihre nötigsten Habseligkeiten in Plastiksäcken über den Schultern tragen. Die Bilder, die in diesen Tagen aus dem umkämpften Gazastreifen kommen, wecken bei vielen Palästinensern düstere Erinnerungen an die Nakba, die Flucht und Vertreibung Hunderttausender im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1948.