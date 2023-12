Waffenhilfe für die Ukraine Das gefährliche Zögern der USA

Die Absage kam im letzten Moment. Am Dienstag um 15 Uhr (Ortszeit) sollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video in eine nicht-öffentliche Sitzung des US-Senats zugeschaltet werden, um die Kongresskammer um weitere Milliardenunterstützung für sein Land in dem seit mehr als 21 Monaten dauernden Angriffskrieg Russlands zu bitten.