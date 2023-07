Wagner-Söldner ziehen sich zurück Schwindet jetzt Moskaus Einfluss in Zentralafrika?

Die Zentralafrikanische Republik ist so etwas wie ein russischer Satellitenstaat, auch wenn der mehr als 5000 Kilometer von Moskau entfernt liegt. In keinem anderen Land auf dem Kontinent dürfte der Einfluss des Kremls so groß sein wie hier: Seit 2021 ist Russisch Pflichtsprache an der Uni, die orthodoxe Kirche ist vom Staat anerkannt, in der Hauptstadt Bangui gibt es ein russisches Kulturzentrum und einen von Russland gegründeten Radiosender.