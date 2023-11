Was der Krieg mit Kindern in der Ukraine macht „Sie wirken erschöpft, müde und zermürbt“

Herr Schneider, was heißt es, als Kind in der Ukraine aufzuwachsen?

Nach mehr als 600 Tagen und Nächten Krieg gibt es kein Kind mehr, das dem Grauen entkommen konnte. Für alle Mädchen und Jungen heißt das: eine Kindheit im Ausnahmezustand. Sei es durch die Nähe zur Front, Flucht im eigenen Land oder den ständigen Luftalarm.

Sie haben vor kurzem einige Orte im Osten der Ukraine besucht. Wie wirkt sich der russische Angriffskrieg auf die dort lebenden Kinder aus?

Gerade im Gespräch mit Müttern, Kindern und Jugendlichen ist mir aufgefallen, wie müde und erschöpft die Menschen wirken. Ja, sie sind zermürbt. Vor allem, wenn sie in Frontnähe leben. Jetzt beginnt der nächste Kriegswinter. Das macht alles noch viel schwieriger.

Viele Mädchen und Jungen sind traumatisiert. Wie kann ihnen inmitten von Not und Gewalt geholfen werden?

Die größte Hilfe, die alle Kinder brauchen, ist Normalität im Alltag. Also gewohnte Abläufe. Das ist zum Beispiel der Schulbesuch. Das sind gemeinsame Stunden des Spielens und Lernens. Eine unserer Aufgaben ist es, dies zu ermöglichen.

Christian Schneider ist Geschäftsführer bei Unicef Deutschland. © UNICEF/UN0606721/Etges / Unicef/Etges

Dabei kommt es darauf an, dass die Kinder von Psychologen betreut werden. Viele haben mit Angstzuständen, Depressionen und Belastungsstörungen zu kämpfen. Sozialarbeiter berichten sogar von Suizidgedanken. Geschützte Räume fern des Kriegsalltags sind sehr wichtig.

Es gibt also so etwas wie unbeschwerte Momente?

Für mich ist es immer noch verblüffend, zu sehen, wie schnell Kinder es schaffen, unbekümmert Kind zu sein. Sofern man ihnen dies ermöglicht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Metro-Schule in Charkiw.

Viele Familien sind verarmt, haben alles verloren, einschließlich ihrer Heimat. Christian Schneider, Geschäftsführer Unicef Deutschland

Inwiefern?

In fünf U-Bahnstationen wurden mit unserer Hilfe Klassenräume eingerichtet. Als wir die Metroschule betraten, gab es gleich darauf Luftalarm. Dennoch sangen Mädchen und Jungen im Unterricht oder lernten Mathe. Der Krieg schwebt wie eine Wolke über den Kindern. Dennoch vergessen sie das schnell, wenn sie zusammen sind.

Um Präsenzunterricht zu ermöglichen, wurden in Charkiws U-Bahnstationen Unterrichtsräume eingerichtet. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Madeleine Kelly

Vielen Familien leiden große Not, die Wintermonate haben begonnen. Worauf kommt es jetzt besonders an?

Im Februar jährt sich der Krieg in der Ukraine zum zweiten Mal. Viele Familien sind verarmt, haben alles verloren, einschließlich ihrer Heimat. Sie leben heute in sehr einfachen Unterkünften, die für winterliche Witterungsbedingungen völlig ungeeignet sind.

Die Menschen haben ohnehin kein Geld, um sich das Notwendigste leisten zu können. Sei es Brennstoff oder Kleidung. Unicef versucht, die besonders Bedürftigen damit zu versorgen. Aber nicht nur das.

Was noch?

Wir setzen kleine Bargeldhilfen ein. Damit gerade Mütter das einkaufen können, was sie für ihre Kinder brauchen. Zugleich gibt das Ihnen die Würde zurück, selbst darüber zu entscheiden, wie sie sich versorgen wollen.

Hinterlassenschaft des Kriegs. Kinder untersuchen Überreste einer russischen Rakete. © IMAGO/UKRINFORM/IMAGO/Volodymyr Tarasov

Um die Gesundheitsversorgung ist es vielerorts auch schlecht bestellt. Welche Hilfe ist vonnöten?

Es fehlt vor allem an Brennstoff. In einer Klinik haben wir deshalb eine Heizung einbauen lassen, mit der man im Notfall eigentlich alles verfeuern kann. Hauptsache, es gibt ein wenig Wärme. Aber auch Medikamente sind Mangelware. Und es gibt noch eine große Herausforderung.

Welche?

Den Kindern fehlen oft wichtige Impfungen. Unicef setzt deshalb mobile Teams ein, um Familien zu erreichen, die weit von städtischen Zentren entfernt leben.

Im Westen scheint die Unterstützung für die Ukraine zu schwinden. Bemerken Sie das auch bei der Hilfe für Kinder?

Man muss zunächst einmal festhalten: In Deutschland war die Spendenbereitschaft überwältigend. Und die Menschen spenden weiter. Aber klar ist auch: Es gibt immer mehr Krisen und Konflikte. Denken Sie nur an den Krieg in Nahost.

Erschwerend kommt bei der Ukraine hinzu: Die militärischen und politischen Fragen stehen derzeit im Vordergrund. Die Not gerade in den umkämpften Gebieten ist nicht mehr so deutlich in der Öffentlichkeit sichtbar. Dabei gibt es sieben Millionen Kinder, die dringend auf Hilfe wie Kleidung und Trinkwasser angewiesen sind.